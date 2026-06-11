Unsere B-Junioren sind Kreisliga-Meister ! 💙💛

Dabei war diese Spielzeit alles andere als gewöhnlich. Bereits während der Saison zogen zwei Mannschaften ihre Teams zurück, wodurch aus der ohnehin schon kleinen Liga eine echte Mini-Liga wurde. Der große Konkurrenzkampf mit mehreren Mannschaften blieb dadurch leider aus. Hinzu kam, dass immer wieder Spiele ausfielen oder verlegt wurden. Dadurch war es für das Trainerteam nicht immer einfach, die Motivation, Konzentration und den nötigen Druck innerhalb der Mannschaft hochzuhalten. Wirklich schwere Spiele gab es nur wenige. Wenn es einmal enger wurde, dann meist deshalb, weil wir es uns selbst schwer gemacht haben. Trotzdem haben die Jungs ihre Aufgaben Woche für Woche erledigt und sich am Ende verdient den ersten Platz gesichert. Neben der Meisterschaft in der Kreisliga erreichte die Mannschaft außerdem das Pokalfinale. Dort mussten wir uns zwar einem starken Gegner geschlagen geben und haben verdient verloren, dennoch war bereits der Einzug ins Finale ein großer Erfolg und ein weiterer Beleg für die starke Saison unserer Mannschaft.

Am Ende stehen somit die Kreismeisterschaft und die Teilnahme am Pokalfinale – eine Bilanz, auf die die Jungs stolz sein können. Zum Abschluss gab es gestern noch einmal einen gelungenen gemeinsamen Tag. Nach dem 3:1-Erfolg gegen Mellingen im letzten Saisonspiel ging es für die Mannschaft anschließend zum Paintball. Dort konnten die Jungs gemeinsam lachen, Spaß haben und die Saison in lockerer Runde ausklingen lassen. Wir sind stolz auf unsere Jungs, bedanken uns bei allen Eltern, Unterstützern und Helfern und gratulieren unseren B-Junioren zur Kreismeisterschaft in der Staffel 1 sowie zu einer insgesamt erfolgreichen Saison. 🏆⚽💙💛