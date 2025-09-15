Unsere Aktiven waren zu Gast in Klingen

Unsere Aktiven waren am Sonntag zu Gast in Klingen. Von Beginn an war klar, dass es eine intensive Partie werden würde. Leider gelang es unserer Mannschaft nicht, das Mittelfeld so zu nutzen, wie es geplant war, wodurch der Spielaufbau schwerfiel. Chancen nach vorne blieben dadurch Mangelware, während die Gastgeber immer wieder gefährlich wurden.

Trotz großem Einsatz und kämpferischem Auftreten musste unser Team im Verlauf des Spiels drei Gegentreffer hinnehmen. Besonders nach der Pause versuchte die Mannschaft, mehr Druck aufzubauen, konnte sich aber nicht entscheidend durchsetzen.