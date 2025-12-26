– Foto: Adnan Altinkaya/Verein

"Unser zukünftiger Trainer Tobias Weis ist bei Planungen involviert" Sportdirektor Ralph Schön vom Verbandsligisten Sportfreunde Schwäbisch Hall lässt die vergangene Halbserie Revue passieren und blickt auf die Rückrunde voraus. Ein Spieler kommt jetzt neu im Winter, ein anderer dann im Sommer.

Auf einer Skala von 0 bis 10, wie kompliziert war die Vorrunde der Sportfreunde Schwäbisch Hall in der Verbandsliga? Ralph Schön muss bei der Antwort selbst schmunzeln. „Wahrscheinlich schon so 7 oder 8“, sagt Schön, der zusammen mit Martin Kleinschrodt das Sportdirektoren-Duo bei den Sportfreunden bildet.





„Es soll keine Ausrede sein, aber das Verletzungspech in der Vorrunde war bei uns schon groß“, macht Schön deutlich. Teilweise fielen mehrere Stammspieler aus oder konnten nicht voll trainieren, was sich im fehlenden Konkurrenzkampf deutlich gemacht habe. Niklas Wackler zog sich einen Kreuzbandriss, seinen dritten, in einem Vorbereitungsspiel zu. Mittlerweile hat er sein Karriereende verkündet. Matti Bunk spielte nach seinem überstandenen Kreuzbandriss stark auf, musste dann aber wieder aufgrund von Knieproblemen bis zum Ende der Hinserie passen. Azad Toptik fiel nach einem Muskelbündelriss mehrere Wochen aus, ebenso wie Mittelfeldstratege Daniel Martin. Andere konnten nur angeschlagen in die Partien gehen, schleppten sich so durch von Spiel zu Spiel. „Die Verbandsliga ist dieses Jahr in der Spitze schwächer“, hat Ralph Schön festgestellt. Allerdings gebe es diese Saison auch keine Punktelieferanten am Tabellenende. Daher könne man zwar gegen jeden Gegner, auch gegen die von ganz oben in der Tabelle, gewinnen, andererseits auch wirklich gegen jeden verlieren. Nach dem 2:1-Sieg gegen Dorfmerkingen stehen die Haller in der Winterpause mit 21 Punkten aus 17 Spielen nun auf Rang 11, haben aber noch ein Nachholspiel beim Tabellenvierzehnten FC Esslingen in der Hinterhand. Diese Begegnung musste Ende November in der Halbzeit beim Stand von 0:0 abgebrochen werden, weil der Kunstrasen in Esslingen immer mehr zugefroren war. Das Spiel wird am 21. Februar, also eine Woche vor dem eigentlichen Rückrundenauftakt, nachgeholt. „Der Termin passt aus meiner Sicht. Beide Teams haben eine gleichlange Winterpause“, so Schön.

Wie viele Punkte werden die Sportfreunde dann benötigen, um den Klassenerhalt in der Verbandsliga zu schaffen? „Das kommt natürlich darauf an, wie viele Mannschaften von oben runterkommen“, erklärt Ralph Schön. Je nach Anzahl der Oberliga-Absteiger in die Verbandsliga könnte sich dort die Anzahl der direkten Absteiger noch erhöhen. „Aber mindestens 40 Punkte wird man bestimmt brauchen“, glaubt Schön. „Ich bin auch davon überzeugt, dass wir das schaffen werden. Wir werden uns aber richtig ins Zeug legen müssen“, warnt der Sportdirektor. Der jetzige Rang 11 wäre momentan bei fünf festen Absteigern und einem Relegationsteilnehmer der Tabellenplatz, der gerade so noch zum direkten Klassenerhalt reichen würde. Mit welchem Personal wollen die Sportfreunde dieses Ziel aber erreichen. Fest steht, dass Stammspieler Sascha Esau studienbedingt nicht mehr zur Verfügung steht, da er nach Wien zieht. Als Ersatz für diese Position haben die Sportfreunde Zarda Serbest Mohammed verpflichtet. Der 28-Jährige hatte Mitte der Vorrunde beim Landesligisten SSV Schwäbisch Hall seinen Vertrag aufgelöst. Stand jetzt soll es keine weiteren Neuverpflichtungen bei den Sportfreunden geben. „Außer es tut sich etwas ganz Spezielles auf“, präzisiert Schön. Andererseits ist es auch nicht geplant, dass die Sportfreunde im Winter Spieler abgeben.

13 Tore in 16 Spielen