"Unser Ziel war ganz klar der Wiederaufstieg in die Landesliga"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Brandenburg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Die SG Großziethen hat sich in der Landesklasse Ost vorzeitig die Meisterschaft gesichert und kehrt damit in die Landesliga zurück. Nach dem bitteren Abstieg in der Vorsaison überzeugte das Team von Trainer Stefan Rosenkranz durch Geschlossenheit und spielerische Stärke. Mannschaftsverantwortlicher Marc Schulz gibt Einblicke in die erfolgreiche Saison und die Pläne für die Zukunft.

Feiern an zwei besonderen Tagen