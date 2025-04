"Unser Ziel ‚oben mitspielen‘ ist uns bisher gut gelungen"

Für den TuS Tarmstedt II ist es eine besondere Saison. Nicht nur wegen der sportlichen Ausgangslage in der 3. Kreisklasse Rotenburg Nord, sondern auch, weil der Verein vor seiner letzten Spielzeit in aktueller Form steht. Ab der kommenden Saison schließt sich der TuS mit dem TSV Bülstedt/Vorwerk und dem MTV Wilstedt zum FC Wörpetal zusammen. Spielertrainer Jan-Luka Eickhoff blickt auf eine bislang erfolgreiche Runde und hat mit seinem Team große Ziele für das Saisonfinale.

Mit dem Saisonziel „oben mitspielen“ war die Richtung des TuS Tarmstedt II zu Saisonbeginn klar formuliert. Aktuell steht das Team von Spielertrainer Jan-Luka Eickhoff, der die Zweitvertretung des TuS zusammen mit Swante Meyer trainiert, auf Tabellenplatz zwei in der 3. Kreisklasse Rotenburg Nord. Nur der TSV Bevern II liegt vor den Tarmstedtern, die am letzten Spieltag ausgerechnet in Bevern antreten müssen.

Mit nur 18 Gegentoren in 15 Spielen stellt der TuS die beste Abwehr der Liga. Ein weiterer Faktor für den bisherigen Erfolg ist die starke Bilanz auf heimischem Platz. Sieben Heimspiele, sieben Siege, 28:4 Tore – eine makellose Serie. „Unsere Heimstärke hängt sicher auch mit den Bedingungen in Tarmstedt zusammen. Der Rasen ist in sehr gutem Zustand und die Atmosphäre stimmt. Das macht einfach Laune, dort zu spielen. Das bestätigen übrigens auch viele unserer Gegner. Diese positiven Rahmenbedingungen tragen sicherlich ihren Teil dazu bei, dass wir zuhause bislang ungeschlagen sind“, berichtet Eickhoff stolz.

Finale gegen Bevern im Visier

Auch wenn die Zwischenbilanz positiv ausfällt, denkt der Trainer bereits an das Saisonende. „Mit dem bisherigen Saisonverlauf sind wir durchaus zufrieden, auch wenn die volle Zufriedenheit vielleicht erst am 31. Mai erreicht ist – aktuell noch nicht. Es wäre sicher mehr drin gewesen, um sich klarer in der Tabelle zu positionieren, aber da müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen. Positiv ist auf jeden Fall, dass wir weiterhin alles in der eigenen Hand haben.“

Der Blick richtet sich auf die verbleibenden Spiele und das mögliche Entscheidungsspiel gegen den Spitzenreiter. „Für den restlichen Verlauf der Saison haben wir uns klar vorgenommen, das Offensichtliche zu erreichen: oben zu bleiben, möglichst alle verbleibenden Spiele zu gewinnen und ganz oben anzugreifen, um am 31. Mai ein echtes Finale gegen Bevern um die Meisterschaft spielen zu können.“

Das Restprogram des TuS Tarmstedt II im Überblick:

17. Spieltag: (H) GSV Brillit (9.)

12. Spieltag: (H) MTV Wilstedt II (10.)

18. Spieltag: (A) TSV Basdahl/Volkmarst II (5.)

19. Spieltag: (H) SV Ippensen II (4.)

20. Spieltag: (A) TSV Bülstedt/Vorwerk II (11.)

21. Spieltag: (H) MTV Hesedorf III (3.)

22. Spieltag: (A) TSV Bevern II (1.)