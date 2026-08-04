„Unser Ziel ist ganz klar die Klasse zu halten“

– Foto: Nicole Seidl

Im FuPa-Teamcheck spricht Christoph Pisarski, Trainer des SV Pastow II in der Landesliga Ost, über eine insgesamt gelungene Vorbereitung, die Neuzugänge, das klare Saisonziel und die Vorfreude auf die erste Spielzeit nach dem Aufstieg.

Für den neuen Coach des SV Pastow II, fällt das Fazit der Vorbereitung insgesamt positiv aus. Trotz eines misslungenen ersten Testspiels (1:5 gegen den TSV Bützow) sieht der neue Coach gute Ansätze und eine Mannschaft, die engagiert mitarbeitet.

„Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden mit der bisherigen Vorbereitung. Was das Training angeht, ziehen alle ordentlich mit und die Beteiligung ist sehr gut. Der erste Test ging natürlich in die Hose. Aber daraus werden wir unsere Schlüsse ziehen und Defizite aufarbeiten. Da ich das Team erst diese Saison übernommen habe, wird es auch noch eine gewisse Zeit dauern, bis wir uns zu 100 Prozent gefunden haben“, sagt Christoph Pisarski gegenüber FuPa.

Personell hat sich beim SV Pastow II ebenfalls etwas getan. Neu im Kader stehen Fynn Raulin, der aus der A-Jugend des SV Hafen Rostock kommt, Robin Güsmer von Empor Grabow sowie Benjamin Ohff aus Sanitz.

Neuzugänge bringen neue Impulse

Mit dem bisherigen Eindruck der neuen Spieler zeigt sich Christoph Pisarski zufrieden. „Die Neuzugänge sind eine große Bereicherung. Sie haben sich bereits gut ins Team integriert und helfen dem gesamten Team, sich weiterzuentwickeln.“

Weitere Verstärkungen möglich

Die Personalplanungen sind damit noch nicht zwingend abgeschlossen. Weitere Veränderungen im Kader schließt der Chefcoach nicht aus. „Das kann passieren. Wir haben noch Spieler im Probetraining und halten unsere Augen weiterhin offen für Spieler, die uns voranbringen.“

Keine weiteren Abgänge erwartet

Auf der anderen Seite rechnet der Trainer aktuell nicht mit weiteren personellen Verlusten. „Wir gehen derzeit nicht davon aus, dass noch jemand das Team verlassen wird.“

Eingespielte Mannschaft mit Offenheit für Neues

Als größte Stärke seiner Mannschaft nennt Pisarski den Zusammenhalt und das gewachsene Zusammenspiel. Gleichzeitig sieht er die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln. „Die Mannschaft kennt sich, ist eingespielt, ist aber dennoch offen für neue Impulse.“

Klassenerhalt als klares Ziel

Für die erste Saison in der Landesliga Ost gibt der Trainer eine klare Richtung vor. „Unser Ziel ist ganz klar, die Klasse zu halten.“

Diese Teams sieht der Trainer vorne

Nach Einschätzung von Christoph Pisarski gehören drei Mannschaften zum engsten Favoritenkreis im Titelrennen. „Staffelfavoriten sind in meinen Augen der Grimmener SV, Torgelow-Ueckermünde und Stralsund.“

Große Vorfreude auf das erste Punktspiel

Vor dem Saisonauftakt überwiegt beim SV Pastow II die Vorfreude. Nach der erfolgreichen vergangenen Spielzeit soll sich nun zeigen, wie konkurrenzfähig die Mannschaft in der neuen Liga ist. „Absolute Vorfreude. Die Jungs haben sich das in der letzten Saison erarbeitet, mit einer super Landesklassen-Saison, und wollen jetzt wissen, ob sie auch in der Landesliga bestehen können", erklärt der Trainer der zweiten Mannschaft von Pastow.