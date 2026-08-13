„Unser Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt“

– Foto: Diemo Nimptsch

Im FuPa-Teamcheck spricht Thorsten Beck, Trainer des SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen, über die Vorbereitung und die bisherigen Testspiele, sechs neue Spieler, Verletzungssorgen und die schwierige Aufgabe in der Liga. Der Coach macht den Klassenerhalt zum klaren Saisonziel und setzt dabei vor allem auf den Zusammenhalt seiner Mannschaft.

„Grundsätzlich bin ich nicht unzufrieden mit der Vorbereitung. Die Mannschaft arbeitet größtenteils engagiert und gut mit. In den Testspielen waren bereits gute Ansätze, vor allem in einzelnen Phasen gegen den Ball, zu erkennen“, sagt Thorsten Beck gegenüber FuPa.

Er fügt hinzu: „Gleichzeitig haben wir aber auch gesehen, dass wir in vielen Bereichen noch konstanter werden müssen. Vor allem die Umsetzung unserer Spielprinzipien sowie die Intensität über 90 Minuten müssen noch deutlich verbessert werden“.

Im Sommer hat der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen sechs neue Spieler verpflichtet. Robert Szczegula kommt vom SV Schöneiche, Batuhan Akyüz vom BSC Preußen 07, Patrick Müller und Mattis Rezat wechseln vom SV Frankonia Wernsdorf zum Verein. Dazu kommen Niklas Hannemann und Nick Hamm vom MSV Zossen.

Neuzugänge gut aufgenommen

Beck ist mit dem bisherigen Eindruck der Neuzugänge grundsätzlich zufrieden, dennoch gibt es ein personelles Problem:

„Die neuen Spieler haben sich gut integriert. Leider haben wir dort aber auch schon die ersten Verletzungen zu verkraften, was die Eingewöhnung natürlich erschwert. Gleichzeitig brauchen die Neuzugänge noch Zeit, um unsere Abläufe und Spielidee vollständig zu verinnerlichen.“

Kein Grund für hektische Transfers

Ob der Kader noch weiter verändert wird, lässt der Trainer offen.

„Wir halten die Augen grundsätzlich offen. Wenn sich eine sinnvolle Möglichkeit ergibt, werden wir uns damit beschäftigen. Gleichzeitig sind wir mit unserem Kader zufrieden und werden nichts überstürzen.“

Weitere Abgänge erwarte Beck derzeit nicht.

Der Zusammenhalt als große Stärke

Besonders auf den Zusammenhalt setzt der Trainer.

„Unsere größte Stärke ist der Zusammenhalt. Darauf werden wir in dieser Saison auch angewiesen sein. Gleichzeitig wissen wir, dass wir insbesondere im Offensivbereich noch Herausforderungen haben. Den Abgang von Moses Chuks Njoku konnten wir bislang nicht gleichwertig kompensieren, zudem wirkt sich die schwere Verletzung von Jonas Greiber aus dem Winter weiterhin aus.“

Genau deshalb müssen wir als Mannschaft noch enger zusammenrücken und uns diese Offensivqualität gemeinsam erarbeiten“, betont er.

Der Klassenerhalt ist das klare Ziel

Die Ausgangslage schätzt Thorsten Beck als schwierig ein.

„Unser Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt. Wir wissen, dass wir als einer der Außenseiter in die Saison gehen und vor einer enorm schwierigen Aufgabe stehen. Deshalb müssen wir Woche für Woche an unser absolutes Limit gehen.“

„Wir können es uns nicht leisten, aufgrund fehlender Intensität, Einstellung oder Konzentration Punkte liegen zu lassen. Solche Spiele können am Ende einer Saison den entscheidenden Unterschied ausmachen. Wenn wir den Klassenerhalt schaffen, wäre das für uns ein riesengroßer Erfolg und der verdiente Lohn für eine Saison, in der wir uns jede Woche alles erarbeiten mussten“, erklärt der Coach.

Mehrere Teams im Favoritenkreis

Bei der Frage nach dem Meisterschaftsfavoriten nennt Beck keinen einzelnen Verein.

„Es gibt einige Mannschaften, die aufgrund ihrer Qualität und ihrer Möglichkeiten zum Favoritenkreis gehören. Dazu zählen vor allem die Teams, die sich in den vergangenen Jahren dauerhaft im oberen Tabellendrittel etabliert haben. Wir konzentrieren uns allerdings auf unsere eigene Entwicklung und weniger auf die Konkurrenz“, sagt er.

Vorfreude auf den Saisonstart

Trotz der schwierigen Ausgangslage überwiegt die Vorfreude auf den Beginn der Saison.

„Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht und wir uns dieser Herausforderung stellen dürfen. Es macht Spaß, sich mit den stärksten Mannschaften der Liga zu messen und vielleicht auch den einen oder anderen Favoriten zu ärgern. Gleichzeitig wissen wir, wie wichtig ein guter Saisonstart für uns ist. Gerade für eine Mannschaft mit unserem Saisonziel kann er eine wichtige Grundlage für die kommenden Monate sein“, behauptet Thorsten Beck.