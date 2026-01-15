– Foto: Sascha Wolff

Aktuell befinden sich die Mannschaften der Bezirksliga Braunschweig in der Winterpause oder starten so langsam in dei Vorbereitung, weshalb der Ball auf den Plätzen der Region wenig bis gar nicht rollt. Dennoch interessieren wir uns was in der Winterpause bei den Teams so los ist. Timm Wünsch, Trainer vom SC Hainberg liefert uns Antworten auf unsere Fragen.

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen? Wir starten am 15. Januar in die Vorbereitung. Wir wollen schnellstmöglich auf Betriebstemperatur kommen und in den knapp sechs Wochen bis zum Rückrundenstart gegen die SG Niedernjesa körperlich und fußballerisch nochmal einen Schritt nach vorne machen. Ein besonderes Highlight, auch für mich persönlich, ist unser Blitzturnier mit SVG Göttingen und meinem Heimatverein, TV Eiche Horn, die als Hinrundenmeister der Bremen-Liga Richtung Regionalliga schielen dürfen. Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf? Unser Ziel ist es immer zu gewinnen. Von daher können wir bis auf ein paar Ausnahmen zufrieden sein. Wir haben im Sommer viele neue, junge Spieler in die Mannschaft bekommen und als Mannschaft eine gute Hinserie gespielt, in der alle Spieler ihren Wert für die Mannschaft unterstreichen konnten.

Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft? Die Defensive steht super. Aber auch hier wollen wir weniger Tore kassieren und vor allem vorne im letzten Drittel gefährlicher und effektiver werden. In der Hinrunde haben wir zu viele klare Chancen ungenutzt gelassen. In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan? Nennenswerte Probleme hatten wir keine. In dem ein oder anderen Spiel hätten wir gerne auf die eine oder andere Verletzung oder den ein oder anderen abwesenden Spieler verzichtet, aber das haben wir als Mannschaft immer aufgefangen. Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde? Unsere Marschroute ist klar: mit Demut hart arbeiten, jedes Spiel gewinnen wollen und dann werden wir sehen, wo wir am Ende landen.