„Unser Ziel ist es, den nächsten Schritt zu gehen“

– Foto: Dana Barnack

Im FuPa-Teamcheck spricht Florian Thamm, Sportlicher Leiter der SG Großziethen in der Landesliga Süd, über die Enttäuschung nach der vergangenen Saison, den großen personellen Umbruch, die Ziele für die neue Spielzeit und seine Favoriten im Meisterschaftsrennen.

Für Florian Thamm, Sportlicher Leiter der SG Großziethen, fällt das Fazit der Saison 2025/2026 gemischt aus. „Gucken wir am Ende auf die Tabelle, sind wir mit der vergangenen Saison natürlich nicht zufrieden. Auch wenn wir Aufsteiger waren, haben wir uns vor allem punktetechnisch mehr erhofft. Vor allem die Hinrunde war sportlich für uns von zu vielen Negativereignissen geprägt“, sagt Florian Thamm gegenüber FuPa.

Dennoch sieht er auch positive Entwicklungen. „Positiv war, dass wir es dann aber geschafft haben, das Ruder rumzureißen und auch personell einen Umbruch im Kader anzustoßen, den wir jetzt in der Sommerpause auch noch mal massiv vorangetrieben haben. Da gilt es jetzt natürlich, alle Spieler aufeinander einzustimmen und einen neuen Schwung mit super Stimmung zu generieren.“

Die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 soll bewusst bodenständig verlaufen. Die Mannschaft bleibt komplett auf der eigenen Anlage und hat ihre Testspielgegner gezielt ausgewählt.

„Wir haben uns bewusst dazu entschieden, die Vorbereitung dieses Jahr komplett bei uns auf der Anlage anzugehen, und auch bei der Wahl unserer Testspielgegner sind wir gezielt vorgegangen. Daher gibt es keine wirklichen Highlights, aber natürlich wird es auch ein tolles Teamevent geben, um sich auch abseits des Platzes gut kennenzulernen.“

Junge Mannschaft soll den nächsten Schritt machen

Einzelne Spieler möchte Florian Thamm ausdrücklich nicht herausheben. Stattdessen richtet er den Blick auf das Kollektiv.

„Nein, hier nur einen einzelnen Spieler hervorzuheben, wäre all den anderen Jungs gegenüber unangemessen und auch nicht gerechtfertigt. Loben kann man grundsätzlich die Stimmung der Jungs, die trotz der eher negativeren Saison stets gut geblieben ist, und die Mannschaft hat sich nie aufgegeben.“

Mit dem eingeleiteten Umbruch setzt der Verein konsequent auf junge Spieler. „Bei unserem Umbruch im Kader setzen wir fortan auf eine wirklich sehr junge Mannschaft, daher wird vor allem die Entwicklung in der jetzt kommenden Saison von all diesen Spielern und uns als Mannschaft sehr spannend zu beobachten sein.“

Klare Zielsetzung für die neue Saison

Die Entwicklung der Mannschaft steht für den Verein an erster Stelle. Gleichzeitig soll sich dieser Weg auch sportlich auszahlen.

„An erster Stelle steht die Entwicklung der Jungs. Wir haben als Verein einen klaren Plan entwickelt und diesen Weg möchten wir konsequent gehen. Aber am Ende möchten wir natürlich auch, dass sich diese individuelle und geschlossene Entwicklung in der Tabelle widerspiegelt. Unser Ziel ist es, den nächsten Schritt zu gehen und unter dem Strich einen einstelligen Tabellenplatz einzufahren.“

Ausgeglichene Liga mit mehreren Favoriten

Einen klaren Meisterschaftsfavoriten sieht Florian Thamm für die Saison 2026/2027 nicht. Stattdessen erwartet er ein enges Rennen.

„Wir glauben, dass die Liga dieses Jahr generell sehr, sehr ausgeglichen sein wird. Seelow hat seit vielen Jahren eine enorm eingespielte und erfahrene Truppe, die bereits in den letzten zwei Saisons den Aufstieg nur knapp verpasst hat, daher wird mit ihnen sicher wieder zu rechnen sein. Auch Guben macht seit Jahren einen guten Job und entwickelt sich von Jahr zu Jahr weiter, dazu haben sie eine tolle Anlage mit besten Bedingungen. Aber auch Erkner ist in unseren Augen vielleicht ein kleiner Geheimfavorit, da sind auch sehr ordentliche Transfers gemacht worden.“

Großer Umbruch im Kader

Personell hat sich bei der SG Großziethen bereits viel getan. Zehn Spieler haben den Verein verlassen, elf Neuzugänge stehen bislang fest. Möglicherweise kommen noch zwei oder drei weitere Spieler hinzu.

Nach Angaben von Florian Thamm handelt es sich dabei überwiegend um junge, sehr gut ausgebildete Spieler, die teilweise zuletzt in der U17- und U19-Bundesliga aktiv waren. Zudem konnte der Verein Spieler vom Meister der Oberliga verpflichten. Auch das Trainerteam wird erweitert: Ein weiterer Co-Trainer sowie ein Athletiktrainer sollen den Verein künftig verstärken, um den Bereich breiter aufzustellen.

Regeländerungen mit Zeitfaktor überzeugen

Bei den Regeländerungen der Fußball-Weltmeisterschaft sieht Florian Thamm vor allem Maßnahmen gegen Zeitspiel positiv.

„Ich finde eigentlich alle Regeln mit Zeitfaktor gut, da so endlich mal dem nervigen Zeitspiel etwas entgegengewirkt wird. Konkret also die Regeln für die Einwürfe und bei Auswechslungen. Auch die einminütige Auszeit für Spieler nach Behandlungen finde ich nicht verkehrt.“