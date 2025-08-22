"Unser Ziel ist es, als feste Größe im Herrenfußball zu etablieren"

Mit Beginn der Saison 2025/2026 schlägt der FC Winnenden ein neues Kapitel in seiner jungen, aber dynamischen Vereinsgeschichte auf. Acht Jahre nach der Gründung wagt der ambitionierte Klub wieder den Schritt in den aktiven Herrenfußball und startet mit einer Mannschaft in der Kreisliga B2 Rems/Murr/Hall. Es ist ein Meilenstein, auf den viele im Verein lange hingearbeitet haben – und der nun deutlich schneller Realität wurde als ursprünglich geplant.

Ein Entschluss, der alles veränderte „Seit wir Anfang des Jahres unsere Führungsetage komplett neu aufgestellt haben, war von Beginn an klar: Wir wollen etwas erreichen“, sagt Kevin Wenzl, Vorstand für Öffentliches des Vereins. Die Gründung einer aktiven Herrenmannschaft war zunächst für die Saison 2026/2027 vorgesehen. Doch eine Entwicklung veränderte alles. „Nachdem sich mehrere befreundete Spieler – die in der vorherigen Saison noch im Trikot der zweiten Mannschaft der TSG Backnang aufgelaufen waren – mit Sportvorstand Osman Toker zusammengesetzt hatten, wurde schnell deutlich: Wir wollen das Projekt noch in diesem Jahr angehen.“

Ein rasanter Start mit breitem Kader Dass sich der Entschluss gelohnt hat, zeigt der Blick auf den Kader. Innerhalb weniger Wochen gelang es dem Verein, über 30 Spieler zu binden. „Dass wir innerhalb weniger Wochen einen Kader von über 30 Spielern aufstellen konnten, ist wirklich beeindruckend“, betont Wenzl. „Selbst Trainer benachbarter Teams sind bereits auf uns zugekommen, um zu erfahren, wie wir das in so kurzer Zeit geschafft haben.“

Dieser Moment sei der Auslöser gewesen, die Pläne vorzuziehen. „Wir wussten, dass das eine große Herausforderung wird, weil uns dadurch wertvolle Zeit in der Vorbereitung fehlen würde. Aber der Wille und die Motivation im Verein waren so groß, dass wir diese Chance unbedingt nutzen wollten.“

Trotz des breiten Aufgebots bleiben die Erwartungen für die erste Saison bewusst realistisch. „Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, eine solide erste Saison zu spielen, in der wir uns sowohl auf als auch neben dem Platz besser kennenlernen“, erklärt Wenzl. „Wenn die Stimmung innerhalb der Mannschaft stimmt, kommen die sportlichen Erfolge fast von allein.“

Eine Mischung aus Erfahrung und Perspektive

Der Kader ist bewusst vielfältig zusammengestellt, um eine ausgewogene Basis für die kommenden Jahre zu schaffen. „Einerseits haben wir erfahrene Spieler in unseren Reihen, die bereits in höheren Ligen gespielt haben“, sagt Wenzl. „Andererseits sind einige Spieler nach einer Pause zurückgekehrt und hochmotiviert, das neue Projekt mitzugestalten.“ Hinzu kommen externe Neuzugänge, vor allem von der TSG Backnang und vom FC Viktoria Backnang. „Und nicht zuletzt haben wir talentierte Nachwuchsspieler aus den eigenen Reihen, auf die wir auch in Zukunft unseren Fokus legen möchten.“

Diese Mischung aus Routiniers, Rückkehrern, externen Zugängen und jungen Eigengewächsen soll die Basis sein, um den Herrenbereich nachhaltig aufzubauen. „Wir wollen Schritt für Schritt wachsen – sportlich wie strukturell – ohne dabei unsere Wurzeln aus den Augen zu verlieren.“

Jugendarbeit als Fundament

Dass der Verein in den vergangenen Jahren eine gute Jugendarbeit aufgebaut hat, erweist sich nun als entscheidender Vorteil. „Die Jugendarbeit hatte bei uns schon immer einen hohen Stellenwert“, betont Wenzl. „Mit dem erfahrenen Jugendleiter und Vereinsmitgründer Klaus Weishäupl sowie seinem Kollegen Denis Tselekidis sind wir personell hervorragend aufgestellt.“

Für die jungen Talente bedeutet die neue Herrenmannschaft eine greifbare Perspektive. „Unsere Spieler erhalten im Jugendbereich eine fundierte fußballerische Ausbildung, in die wir viel Zeit und Leidenschaft investieren. Darauf sind wir stolz – und wir sind dankbar für jeden Einzelnen, der den gemeinsamen Weg auch im Herrenbereich weitergehen möchte.“

Ein funktionierendes Team hinter dem Team

Neben einem starken Kader setzt der FC Winnenden auch auf ein professionelles Umfeld. „Neben Cheftrainer Michael Schneider, der bereits Erfahrungen in höheren Spielklassen gesammelt hat, freuen wir uns über Faik Metaj als spielenden Co-Trainer und Spielführer“, erklärt Wenzl. „Zudem ist Sportvorstand Osman Toker eng in das Geschehen rund um die aktive Mannschaft eingebunden und ein fester Bestandteil bei Trainings- und Spieltagen.“

Ergänzt wird das Funktionsteam durch die enge Zusammenarbeit mit der Vereinsführung. „Wir haben in kurzer Zeit ein starkes Konstrukt geschaffen. Vorstandsvorsitzender Giuseppe Cosentino und ich als Öffentlichkeitsvorstand sind eng in die Prozesse eingebunden. Diese Abstimmung ist enorm wichtig, um das Projekt erfolgreich aufzubauen.“

Herausforderungen der Premierensaison

Die kurze Vorbereitungszeit war eine der größten Hürden vor dem Start in die Kreisliga B2. „Durch die kurzfristige Anmeldung der Herrenmannschaft für die kommende Saison und die damit verbundene, stark verkürzte Vorbereitungszeit konnten wir natürlich noch nicht so viel Erfahrung sammeln wie unsere Ligakonkurrenten“, sagt Wenzl.

Dazu kommt ein forderndes Auftaktprogramm. „Zudem warten direkt zu Beginn drei starke Gegner auf uns. Am 1. Spieltag erwartet uns mit dem Derby gegen den TSV Leutenbach auf heimischem Rasen gleich ein echtes Highlight.“ Doch Respekt bedeutet nicht Zurückhaltung. „Wir wissen: Dank unserer individuellen Qualität müssen wir uns vor keinem Gegner verstecken – und wir werden mit breiter Brust in jedes einzelne Spiel gehen.“

Großer Rückhalt von Fans und Partnern

Der Zuspruch aus dem Umfeld ist enorm. „Die Unterstützung unserer Fans hat uns von Tag eins an begeistert“, berichtet Wenzl. Auch die langjährigen Sponsoren ziehen mit. „Hinzu kommt der tolle Support unseres Sponsors Best Pinar Kebap, der bereits seit mehreren Jahren unseren Jugendbereich unterstützt.“

Die Zusammenarbeit mit der Stadt habe sich ebenfalls positiv entwickelt. „Mit der Stadt gab es anfangs kleinere Anlaufschwierigkeiten, doch inzwischen funktioniert die Zusammenarbeit gut, und der Austausch ist regelmäßig und konstruktiv.“

Spielphilosophie: mutig und aktiv

Auch auf dem Platz will der FC Winnenden Akzente setzen. „Seit Beginn der Vorbereitung trainieren wir verschiedene Taktiken und Formationen, die wir individuell an Gegner und Spielweise anpassen“, erläutert Wenzl. „Aufgrund der technischen und spielerischen Klasse vieler unserer Spieler wollen wir jedoch nicht nur reagieren, sondern das Spiel auch selbst aktiv gestalten und dominieren.“

Diese Herangehensweise soll nicht nur kurzfristig Erfolge bringen, sondern auch die Basis für die Entwicklung der Mannschaft in den kommenden Jahren bilden.

Klare Vision für die Zukunft

Die Verantwortlichen denken schon heute in längeren Zeiträumen. „Unser Ziel ist es, uns als feste Größe im Herrenfußball der Region zu etablieren“, betont Wenzl. „Den Grundstein dafür haben wir bereits gelegt, indem wir die älteste Stadt im Rems-Murr-Kreis wieder mit einer aktiven Herrenmannschaft vertreten.“

Auch innerhalb des Vereins ist die Zielrichtung klar. „Wir möchten vor allem die Verbindung zwischen Jugend- und Herrenbereich stärken – und eine starke Vorbildfunktion sowie Anlaufstelle für die jungen Menschen in unserer Region sein.“

Der Weg ist ambitioniert, aber gut vorbereitet. Mit einer klaren Philosophie, einem starken Kader und einem funktionierenden Umfeld ist der FC Winnenden bereit, sich in der Kreisliga B2 zu behaupten – und langfristig mehr zu erreichen.