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„Unser Ziel ist eindeutig: Wir wollen (erneut) aufsteigen"
Für den jungen Verein Carpatia Emsland war es eine erfolgreiche Saison. Mit satten 15 Punkten Vorsprung auf die Verfolger krönte sich das Team von Sascha Gonzales frühzeitig zum Meister und machte den Aufstieg in die 3. Kreisklasse perfekt. Passend dazu beantwortete der 1. Vorsitzende Marius Gabriel Matei Fragen im FuPa-Sommercheck.
Wie zufrieden seid Ihr mit der vergangenen Saison?
Wir blicken auf eine außergewöhnliche Saison zurück. Als junger Verein konnten wir nicht nur die Meisterschaft gewinnen und den Aufstieg in die 3. Kreisklasse feiern, sondern auch den Kreispokal holen. Besonders stolz sind wir auf den starken Teamgeist, die Entwicklung der Mannschaft und die Unterstützung unserer Mitglieder, Sponsoren und Fans. Besser hätte sich unsere erste komplette Saison kaum entwickeln können.
Wann beginnt die Vorbereitung eurer Mannschaft und was sind die Höhepunkte?
Die Vorbereitung beginnt Ende Juni. Geplant sind mehrere Testspiele gegen höherklassige Gegner sowie intensive Trainingseinheiten, um uns auf die Herausforderungen in der 3. Kreisklasse vorzubereiten. Ein besonderes Highlight ist dabei die Möglichkeit, uns mit etablierten Vereinen zu messen und die vielen Neuzugänge in die Mannschaft zu integrieren.
Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, die/den Du gezielt loben würdest?
Die größte Entwicklung hat die Mannschaft als Ganzes genommen. Innerhalb kurzer Zeit ist aus einer neu gegründeten Mannschaft eine eingeschworene Gemeinschaft geworden. Besonders hervorheben möchten wir jedoch unseren Kapitän und die erfahrenen Spieler, die Verantwortung übernommen haben und den jüngeren Spielern als Vorbild dienen. Der Erfolg der vergangenen Saison war eine echte Teamleistung.
Wie lautet die Zielsetzung für die neue Spielzeit?
Unser Ziel ist eindeutig: Wir wollen aufsteigen. Nach Meisterschaft und Pokalsieg wollen wir den nächsten Schritt machen und erneut Geschichte schreiben. Wir treten in jedem Wettbewerb an, um zu gewinnen. Natürlich wissen wir, dass die Liga stärker wird, aber wir glauben an unsere Mannschaft, unseren Zusammenhalt und unsere Qualität. Carpatia Emsland ist gekommen, um zu bleiben – und um Geschichte zu schreiben.
Wer ist der/sind die Meisterschaftsfavoriten in eurer Liga und warum
In unserer Liga gibt es mehrere starke Mannschaften, die um die Spitzenplätze mitspielen werden. Vereine mit Erfahrung in der 3. Kreisklasse und eingespielten Kadern gehören natürlich zum Favoritenkreis. Wir konzentrieren uns jedoch auf uns selbst. Nach Meisterschaft und Pokalsieg gehen wir mit viel Selbstvertrauen in die Saison und trauen uns zu, ebenfalls ein Wort im Aufstiegsrennen mitzureden.
Gibt es zum aktuellen Zeitpunkt personelle Veränderungen in deinem Team?
Ja, wir konnten unseren ohnehin starken Kader nochmals qualitativ verstärken. Mit Adrian Decu kommt ein herausragender Spielmacher, der auf der Zehnerposition den Unterschied machen kann. In der Defensive haben wir mit Viktor Keil und Bogdan Dragomir zwei echte Verstärkungen verpflichtet, die für Stabilität, Erfahrung und Führungsqualität stehen. Wir sind überzeugt, dass diese Neuzugänge unser Team auf ein neues Niveau heben werden und uns helfen, unsere großen Ziele zu erreichen.
Welches Thema würdest du beim nächsten Kreis- oder Bezirkstag ganz oben auf die Tagesordnung setzen?
Die Wertschätzung des Ehrenamts. Ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer, Trainer, Betreuer und Vereinsverantwortlichen würde der Amateurfußball nicht funktionieren. Hier müssen Vereine künftig noch stärker unterstützt und entlastet werden.