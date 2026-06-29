„Unser Ziel ist eindeutig: Wir wollen (erneut) aufsteigen"

Unser Ziel ist eindeutig: Wir wollen aufsteigen. Nach Meisterschaft und Pokalsieg wollen wir den nächsten Schritt machen und erneut Geschichte schreiben. Wir treten in jedem Wettbewerb an, um zu gewinnen. Natürlich wissen wir, dass die Liga stärker wird, aber wir glauben an unsere Mannschaft, unseren Zusammenhalt und unsere Qualität. Carpatia Emsland ist gekommen, um zu bleiben – und um Geschichte zu schreiben.