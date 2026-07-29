„Unser Ziel ist ein einstelliger Mittelfeldplatz“

– Foto: Sascha Köppen

Im FuPa-Teamcheck spricht Martin Schulz, Trainer des SV Barth 1950 in der Landesliga Ost, über eine bislang gelungene Vorbereitung, die Neuzugänge, die Stärken seines Teams sowie die Ziele für die neue Saison. Der Fokus liegt auf der Weiterentwicklung der jungen Mannschaft und einem erfolgreichen Auftakt.

„Bis zum heutigen Stand der Vorbereitung bin ich sehr zufrieden, die Trainingsbeteiligung ist trotz Urlaubszeit recht gut und alle ziehen sehr gut mit“, sagt Schulz gegenüber FuPa.

Die Vorbereitung stimmt Martin Schulz bislang positiv. Trotz der Urlaubszeit zieht die Mannschaft engagiert mit und zeigt laut dem Trainer eine hohe Trainingsbeteiligung.

Auch der erste Test gegen den Rostocker FC (1:3) hinterließ beim Trainer einen positiven Eindruck. Vor allem in der ersten Halbzeit präsentierte sich seine Mannschaft auf Augenhöhe mit dem höherklassigen Gegner.

„Das erste Testspiel gegen den Rostocker FC I war schon sehr vielversprechend, gerade in der 1. Halbzeit hat man keinen Klassenunterschied gesehen. Wir waren in der Offensive immer wieder gefährlich und haben auch als Mannschaft gut gegen den Ball gearbeitet.“

Nach dem Seitenwechsel machten sich jedoch die intensiven Trainingseinheiten bemerkbar.

„In der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass einige schwere Beine von der anstrengenden Trainingswoche hatten.“

Dennoch sieht der Trainer klare Ansatzpunkte, an denen in den kommenden Wochen gearbeitet werden soll.

„In der Offensive müssen wir selbstbewusster werden und uns mehr Abschlüsse zutrauen, in der Defensive müssen wir noch mehr als Mannschaft verteidigen und nach Ballverlust schneller hinter dem Ball kommen. Aber das wird über die nächsten Wochen auch noch besser.“

Junge Neuzugänge mit Potenzial

Personell setzt der Sportverein von 1950 auf eine Mischung aus externen Verstärkungen und Talenten aus dem eigenen Nachwuchs. Neu dabei sind Jannis Metzenthin (Empor Richtenberg), Max Malte Rawe (Velgaster SV) sowie Gustav Dürkop, David Korcsenszki, Erik Beug, Toni Füsting, Karl Steinbrecher und Ben Schaldach aus dem eigenen Nachwuchs.

Von den neuen Spielern zeigt sich der Coach überzeugt.

„Die Neuzugänge bringen sich hervorragend ins Team ein, sind jung, trainingsfleißig, lernfähig und haben sehr viel Potenzial, was wir von vornherein aber schon wussten, da wir die Jungs ja alle schon länger kennen.“

Personalplanung abgeschlossen

In der Kaderplanung herrscht Klarheit. Weitere Veränderungen wird es nach Aussage des Trainers nicht mehr geben.

Auch auf der Abgangsseite erwartet der Verein keine Veränderungen.

„Es wird auch kein Spieler mehr den Verein verlassen", versichert Schulz.

Geschlossenheit als größte Stärke

Die Basis für eine erfolgreiche Saison sieht Martin Schulz vor allem im Charakter seiner Mannschaft. Neben dem mentalen Aspekt hebt er auch die fußballerische Qualität und das Entwicklungspotential des jungen Teams hervor.

„Die Stärken der Mannschaft sind Geschlossenheit, eine ausgezeichnete Mentalität und Einstellung, eine gute fußballerische Ausbildung und durch die vielen jungen Spieler Entwicklungspotenzial.“

Klare Ziele für die Saison

Die Zielsetzung ist bewusst realistisch formuliert. Der Trainer möchte die Mannschaft stabil in der Liga etablieren und gleichzeitig weiterentwickeln.

„Unser Saisonziel ist ein einstelliger Mittelfeldplatz, keine Abstiegssorgen und die Weiterentwicklung der Mannschaft", sagt Schulz.

Favoritenrolle klar verteilt

Geht es um den Kampf um die Meisterschaft, hat Martin Schulz drei Mannschaften besonders im Blick. Den Grimmener SV, den TSV 1860 Stralsund und den SV Waren 09

Auftakt mit anspruchsvoller Aufgabe

Zum Saisonstart wartet auf den SV Barth 1950 direkt eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe. In der Landesliga Ost geht es zur TSG Neustrelitz II.

„Zum ersten Saisonspiel (Landesliga Ost) müssen wir zur TSG Neustrelitz II. Eine junge, spielstarke und robuste Mannschaft, auf die wir dort treffen. Unser Ziel ist es, dort etwas Zählbares zu holen, um einen guten Start in die neue Saison zu haben.“