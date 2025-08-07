"Unser Ziel ist der Verbandsliga-Aufstieg"

Leider mussten wir die komplette Saison 2024/2025 mit einem sehr dünnen Kader absolvieren. Viele Spiele konnten nur mit elf Spielerinnen bestritten werden. Dafür waren wir aber, wie die letzten Jahre, sehr wettbewerbsfähig und belegten am Ende, mit nur drei Punkten Unterschied zum 1. Platzierten den dritten Platz.

1) Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?

Für die neue Saison haben wir uns deutlich verstärkt und verfolgen weiterhin unser Ziel mit einem Aufstieg in die Verbandsliga.

3) Wer wird eurer Meinung nach Meister und warum?

Unsere Landesliga Staffel 3 ist dieses Jahr sehr stark und ausgeglichen. Ich denke, wer es schafft, über die Saison konstant zu bleiben, wird auch Meister werden.

4) Der Amateurfußball wird aktuell attraktiver und die Bundesliga eher unattraktiver. Stimmt Ihr diesem Trend zu?

Ich stimme zu, dass der Amateurfußball attraktiver wird, jedoch glaube ich nicht, dass der Profibereich unattraktiver wird. Die Stadien sind sehr gut besucht.

5) Mit Blick auf die Spitze und Bezug zur Vize-Europameisterschaft der U21: Gehört der deutsche Fußball wieder mit zum Besten in der Welt?

Der deutsche Fußball gehört schon immer meiner Meinung nach zu den besten der Welt.

Egal ob Frauen- oder Herrenfußball. Das wird sich auch nicht so schnell ändern!