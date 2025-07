Für den Oberligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen steht das erste Pflichtspiel in der 1. Runde des WFV-Pokals beim TSV Ilshofen an. Trainer Haris Krak blickt im FuPa-Teamcheck unter anderem auf die Vorbereitung, die Zugänge und das Saisonziel.

Haris Krak: Ja, ich bin sehr zufrieden. Die Neuzugänge haben sich schnell integriert, was dem Teamgefüge sehr gutgetan hat. Die Trainingsbeteiligung war hoch, und wir konnten sowohl konditionell als auch taktisch gute Fortschritte machen. Ein Bereich, in dem wir noch Luft nach oben haben, sind die Standardsituationen – da wollen wir im Training gezielt nachlegen. Insgesamt sind wir aber auf einem sehr guten Weg.

FuPa: Sind sie zufrieden mit dem Verlauf der Vorbereitung? Was lief gut, was ist verbesserungswürdig?

FuPa: Wird es noch weitere Zugänge geben?

Haris Krak: Aktuell planen wir keine weiteren Zugänge. Wir sind mit dem Kader zufrieden und wollen jetzt vor allem an der Weiterentwicklung der Mannschaft arbeiten.

FuPa: Deuten sich noch Abgänge an?

Haris Krak: Nein.

FuPa: Welche Stärken sehen sie in ihrer Mannschaft?

Haris Krak: Unsere Mannschaft überzeugt durch starken Teamgeist, hohe Einsatzbereitschaft und eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten. Taktisch sind wir flexibel und arbeiten stetig an unserer Spielweise.

FuPa: Wie lautet das Saisonziel ihres Teams?

Haris Krak: Unser Ziel ist der Klassenerhalt – und das so früh wie möglich. Wir wollen konstant auftreten, als Team zusammenwachsen und die Liga sicher halten.

FuPa: Wen sehen sie als Meisterschaftsfavoriten an?

Haris Krak: Den 1. Göppinger SV und den VfR Aalen,

FuPa: Wer ist der Kapitän in ihrem Team und warum gerade er?

Haris Krak: Unser Kapitän ist Kevin Ikpide. Er übernimmt Verantwortung und ist ein echter Leader – sowohl auf dem Platz als auch abseits davon. Sportlich geht er mit seiner Leistung voran und zeigt konstant starke Leistungen. Menschlich zeichnet er sich durch einen guten Charakter aus und ist ein Vorbild für das gesamte Team, besonders für die jüngeren Spieler. Bereits im letzten Jahr war er Vizekapitän und hat diese Rolle schon sehr stark ausgefüllt.

FuPa: Am Samstag, 26. Juli, um 15.30 Uhr steht für ihre Mannschaft des erste Pflichtspiel in der 1. Runde im WFV-Pokal beim Landesligisten TSV Ilshofen an. Mit welchen Erwartungen gehen sie in dieses Spiel?

Haris Krak: Wir gehen mit großem Respekt vor dem Gegner, aber auch mit viel Selbstvertrauen ins Spiel. Es ist ein Spiel unter Wettkampfbedingungen, bei dem wir als Trainerteam von jedem Spieler 100 % Einsatz erwarten. Unser Ziel ist es, von Beginn an präsent zu sein, unsere Stärken auszuspielen und die Kontrolle zu übernehmen. Wir wollen die nächste Runde erreichen und zeigen, dass wir bereit sind, alles dafür zu geben.