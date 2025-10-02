"Unser Weg geht weiter" Dinklage überholt Garrel

„Intensives Spiel mit zwei sehr guten Mannschaften. Wir sind überglücklich vor 400 Zuschauern das Ding auf unsere Seite gezogen zu haben“, zeigte sich Dinklage-Coach Tobias Langemeyer nach Abpfiff begeistert.

Bereits nach acht Minuten erzielte Philipp Scipior das 1:0 für den TVD. Kurz vor der Pause flog dann Fin Tiedeken auf Seiten der Gäste mit Rot vom Platz und diese Überzahl nutzten die Hausherren direkt nach der Pause, als Fyn Hollmeyer in der 48. Minute den Endstand herbeiführte.

Trotz der Überzahl tat sich der TVD nicht immer leicht, die Partie klar zu kontrollieren. „Wir haben leider in Überzahl sehr unsauber im Aufbau agiert. Daran wollen wir in den kommenden Wochen weiter hart dran arbeiten“, ordnete Langemeyer ein.

Am Ende war es jedoch ein verdienter Erfolg für die Hausherren, die sich gegen einen starken Gegner durchsetzten. „Wir haben drei Punkte gegen einen starken Gegner geholt und darauf sind wir sehr stolz. Unser Weg geht weiter… Geil“, so der Dinklager Trainer abschließend.

Der Derbysieg der Vorwoche wurde also vergoldet und die Ambitionen auf eine Top-Position untermauert. Für Garrel war es bereits die dritte Niederlage in der Ferne.