„Unser Verein hat schon immer vom Kollektiv gelebt“

– Foto: Dennis Goefsky

Im FuPa-Teamcheck blickt Fabian Fritsch, Reserve-Coach und Spieler der ersten Mannschaft des SV Nersingen, auf eine wechselhafte Saison des SV Nersingen in der Kreisliga A2 Donau/Iller zurück. Einer starken Hinrunde folgte ein deutlicher Leistungsabfall nach der Winterpause. Mit einem neuen Trainerteam, einem Trainingslager und dem bewährten Teamgeist soll in der neuen Saison mehr Konstanz erreicht werden.

Mit der Saison 2025/2026 ist Fabian Fritsch nicht uneingeschränkt zufrieden. Zwar fällt das Gesamtfazit positiv aus, dennoch sieht er insbesondere in der Rückrunde deutlichen Verbesserungsbedarf. Nach einer überzeugenden ersten Saisonhälfte konnten beide Mannschaften das gezeigte Niveau nicht halten.

Gerade die fehlende Konstanz sieht er als entscheidenden Ansatzpunkt. Die Qualität habe die Mannschaft in der Hinrunde bewiesen – nun gelte es, diese Leistungen über eine komplette Saison hinweg abzurufen.

„Nicht ganz. Insgesamt können wir mit der Saison zufrieden sein, allerdings haben wir in der Rückrunde als Team sehr viel vermissen lassen! Positiv war auf jeden Fall die Hinrunde beider Mannschaften. Wir haben guten Fußball gespielt und standen mit beiden Teams verdienterweise oben in der Tabelle. Verbesserungsbedarf gibt es vor allem darin, über die gesamte Saison in beiden Mannschaften hinweg konstanter als Team aufzutreten und auch in der Rückrunde die Leistungen aus der Hinrunde zu bestätigen“, sagt Fabian Fritsch gegenüber FuPa.

Neues Trainerteam und Trainingslager im Fokus

Besondere Highlights in der Vorbereitung nennt Fabian Fritsch zunächst nicht. Dennoch beginnt für den Verein mit einem neuen Trainerteam ein neuer Abschnitt. Künftig übernehmen Maximilian Maier und Jochen Schlund die Verantwortung für die erste Mannschaft.

„Direkte Highlights gibt es in der Vorbereitung eigentlich nicht. Besonders spannend ist aber, dass wir mit einem neuen Trainerteam in die Saison starten. Die erste Mannschaft wird künftig von Maximilian Maier und Jochen Schlund betreut. Darauf freuen wir uns sehr!“

Ein wichtiger Bestandteil der Vorbereitung wird außerdem das Trainingslager sein.

„Ein echter Höhepunkt in der Vorbereitung wird sicherlich das Trainingslager. Dort werden wir drei intensive Tage verbringen, in denen wir nicht nur auf dem Platz hart arbeiten, sondern auch abseits des Platzes als Mannschaft viel gemeinsam erleben. Das ist eine wichtige Grundlage, um als Team weiter zusammenzuwachsen.“

Neben den sportlichen Inhalten soll dort insbesondere der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft weiter gestärkt werden.

Das Kollektiv ist die größte Stärke

Einzelne Spieler möchte Fabian Fritsch bewusst nicht hervorheben. Für ihn lebt der SV Nersingen seit jeher vom geschlossenen Auftreten und vom großen Zusammenhalt innerhalb des Vereins.

„Nein, einen einzelnen Spieler oder eine bestimmte Entwicklung möchte ich nicht besonders hervorheben. Unser Verein hat schon immer vom Kollektiv gelebt. Der Zusammenhalt und das Miteinander machen uns aus. Außerdem sind es die vielen Menschen, die dem Verein seit ihrer Kindheit die Treue halten und sich mit großem Engagement einbringen.“

Damit unterstreicht er, dass der Erfolg des Vereins nicht von Einzelpersonen, sondern vom gemeinsamen Engagement vieler Beteiligter getragen wird.

Konstanz und frühzeitiger Klassenerhalt

Für die Saison 2026/2027 formuliert Fabian Fritsch klare Ziele. Sowohl die erste Mannschaft als auch die Reserve sollen vor allem konstanter auftreten als in der vergangenen Spielzeit.

„Unser erstes Ziel ist es, schnellstmöglich nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Vor allem wollen wir eine deutlich konstantere Saison spielen als letztes Jahr. Das gilt auch für die Reservemannschaft. Wenn uns das gelingt, wird sich alles Weitere im Laufe der Saison zeigen bei beiden Teams. Alles, was dann darüber hinaus möglich ist, wäre eine schöne Belohnung für die Mannschaften und den gesamten Verein.“

Ein möglichst früher Abstand zur Abstiegszone soll die Grundlage für eine erfolgreiche Saison bilden.

Mehrere Titelanwärter in einer ausgeglichenen Liga

Im Meisterschaftsrennen sieht Fabian Fritsch mehrere Mannschaften mit guten Chancen. Besonders die Transferaktivitäten zweier Vereine haben Eindruck hinterlassen.

„Für mich zählen der SV Weidenstetten und der FKV Neu-Ulm aufgrund ihrer starken Transferaktivitäten zu den Top-Favoriten auf die Meisterschaft. Ich rechne außerdem damit, dass Bernstadt und Absteiger Burlafingen wieder ganz vorne mitspielen. Ansonsten ist die Liga insgesamt auf einem sehr hohen Niveau und extrem ausgeglichen. Deshalb bin ich überzeugt, dass es auch in dieser Saison wieder die eine oder andere Überraschungsmannschaft geben wird, die oben mitmischt.“

Neben SV Weidenstetten und FKV Neu-Ulm rechnet er auch Bernstadt und Burlafingen gute Chancen auf eine Spitzenplatzierung aus.

Neues Trainerteam und Verstärkung aus den eigenen Reihen

Zur neuen Saison gibt es beim SV Nersingen Veränderungen auf der Trainerbank. Maximilian Maier und Jochen Schlund übernehmen die erste Mannschaft. Fabian Fritsch bleibt Trainer der Reservemannschaft und wird gleichzeitig wieder als Spieler der ersten Mannschaft zur Verfügung stehen.

„Wie bereits erwähnt, gibt es zur neuen Saison ein neues Trainerteam in der ersten Mannschaft. Maximilian Maier und Jochen Schlund übernehmen dort die Verantwortung. Ich selbst werde weiterhin die Reservemannschaft trainieren und zusätzlich wieder als Spieler der ersten Mannschaft zur Verfügung stehen, nachdem ich zum Ende der vergangenen Saison beide Mannschaften übergangsweise als Interimstrainer betreut habe.“

Auch im Kader gibt es Veränderungen. Drei Jugendspieler rücken in den Aktivenbereich auf. Zudem kehrt mit Nils Gümbel vom FC Burlafingen ein ehemaliger Jugendspieler zum Verein zurück.

„Im Kader begrüßen wir außerdem drei Jugendspieler, die den Sprung in den Aktivenbereich schaffen. Mit Nils Gümbel, der vom FC Burlafingen zu uns zurückkehrt, können wir zudem einen ehemaligen Jugendspieler wieder in unseren Reihen begrüßen.“

Regeln für mehr Spielfluss

Bei den Regeländerungen der Fußball-Weltmeisterschaft spricht sich Fabian Fritsch für Maßnahmen aus, die den Spielfluss verbessern und Zeitspiel erschweren.

„Ich finde vor allem die Regeländerungen gut, die das Spiel schneller machen und unnötiges Zeitspiel reduzieren. Wenn dadurch der Spielfluss erhalten bleibt und die effektive Spielzeit steigt, profitieren am Ende alle – Spieler, Trainer und Zuschauer.“