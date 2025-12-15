Unser Trainerteam bleibt auch zur Saison 26/27 beim SC Wyhl.

Damit setzen wir auf Kontinuität und können bereits jetzt einen Haken hinter diese wichtigen Personalien setzen. Die Vorstandschaft und der gesamte Verein freuen sich den erfolgreichen Weg gemeinsam fortzusetzen. Dieser ist nicht nur von einer tollen Entwicklung der Mannschaft geprägt, sondern auch von einem vertrauensvollen Austausch. Michael und Freddy bilden bereits seit 2023 das Trainerduo und werden im Sommer in ihre vierte Saison starten. Mit ihrer frühzeitigen Zusage, setzen sie ein wichtiges Zeichen. Als Athletiktrainerin wird auch Kathi kommende Saison weiter Teil des Trainerteams sein und dafür sagen, dass die Jungs fit und gesund bleiben.