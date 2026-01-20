"Unser toller Teamspirit ist in jedem Training spürbar"

Stefan Bartsch, Trainer des Sinsheimer A-Ligisten SV Babstadt, macht den FuPa Baden Wintercheck für die erste und zweite Mannschaft.

Überraschend gut, die ausgesprochenen Ziele wurden bei weitem übertroffen. Begründung: Wir sind von gravierenden oder schwerwiegenden Verletzungen wie z.B. aus der Vorsaison, weitestgehend verschont geblieben.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Wir konnten auf einen kontinuierlichen Trainingsbetrieb zurückgreifen, das Team weiterentwickeln und die Neuzugänge gut integrieren. Es herrscht ein toller Teamspirit, ein super Zusammenhalt und die Lust auf mehr ist in jedem Training spürbar.

Partiell haben wir uns gut ergänzt und zur Pause verstärkt. Da der Kader bei "voller Kapelle" (entgegen der Prognosen der sog. Spezialisten), eher zu einem Luxusproblem wird und man dann als Trainer igdw. mal die Qual der Wahl hat, haben wir uns auf bekannte Gesichter und gezielt auf Einzelspieler fokussiert, die zu uns passen.

Vom SC Siegelsbach kehrt das Brüderpaar Yannis und Marvin Feierabend zurück an die alte Wirkungsstätte. Mit Yannis, der mit seiner stets vorliegenden Einsatzbereitschaft und kompromisslosen Art in den Zweikämpfen hervorsticht, kommt mit seinem Bruder Marvin, ein absoluter Top-Torjäger zurück in unser Team. Neben seiner Torgefährlichkeit, ist Marvin auch einer der schnellsten Stürmer in der Liga, was uns noch mehr Offensivkraft verleihen wird.

Endgültig und nach auskurierter Verletzung, stößt dann noch der bereits im Herbst zu uns gewechselte offensiv Antreiber Jevahn Grant (ehem. Mitto) zum Team dazu.

Er wohnt in unmittelbarer Nähe zu unserem Sportgelände und sich bereits im Spätherbst ´25 nach einem Probetraining, zu einem Wiedereinstieg bewegen lassen. Seine Erfahrung und seine Führungsqualitäten, als offensiver Antreiber hinter den Spitzen, hat er sowohl im Training, als auch bei einem Kurzeinsatz in der Vorrunde aufblitzen lassen. Durch seine langjährige und höherklassige Erfahrung in der Bezirksliga, als auch bei einem Odenwälder Landesligisten, ist er kein Unbekannter im Kreis. Auch er wird uns durchaus weiter nach vorne und seine Qualitäten einbringen.

In allen drei Fällen bedarf es keinerlei Eingewöhnungszeit oder Spielpraxis, da alle Spieler bekannt sind und jeder um deren Stärken weiß im Team.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Als eine der positivsten Überraschungen ist für mich ganz klar, das aktuelle Abschneiden der SG Untergimpern, was sicherlich auch den ein oder anderen dort etwas verwundert. Mit Blick auf die Vorsaison, in der man nur knapp der Relegation dem Abstieg entgangen ist (Verlängerung), ist die aktuelle Entwicklung doch zu respektieren.

Als negative Überraschung sehe ich die Entwicklung mit einem starken Negativtrend beim SV Sinsheim an, sowie dem aktuellen Abschneiden zur Halbserie der Vereine Stebbach und Dühren. Hier hätte ich eine deutlich bessere Tabellenposition erwartet.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Den eingeschlagenen Weg weiter erfolgreich fortführen zu können, das sog. "Zünglein an der Waage" spielen und in jedem Spiel ein unangenehmer und unbequemer Gegner zu sein. Unter den ersten fünf Plätzen bleiben.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Kommerz pur! Durch die Verteilung auf mehrere Staaten, der Erhöhung der Teilnehmer-Anzahl, wird das Ganze unnötig gestreckt und wirkt aufgebläht. Das ganze Szenario hat für mich persönlich deutlich an Flair verloren. Durch die Zeitverschiebung werde ich mir auch nicht jedes Spiel ansehen können.

Interessant wird das Ganze meines Erachtens erst ab dem Achtelfinale, alles andere ist Geplänkel. Die Nagelsmänner müssen jetzt im Frühjahr ´26 schnell die Kurve kriegen und mit der Probiererei/Verschieberei und stets wechselnder Taktik-Vorgaben, sowie dem "Getue und Gehabe" mancher Möchtegern-Profis aufhören.

Wer Leistung bringt, spielt und fährt mit rüber! Ohne Spielpraxis, fehlender Leistung oder mit Schonzeit bis kurz vor die WM weil verletzt, macht eine Aufnahme in den Kader keinen Sinn. Mit etwas Glück und den richtigen Gegnern gelingt es sicher bis ins Viertelfinale, aber danach wird es eng. Den Titel traue ich unserer Nationalmannschaft leider nicht zu.