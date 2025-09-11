"Unser Team wird alles in die Waagschale werfen"

Der FC Fetih-Kisdorf steht am 8. Spieltag der Landesliga Schleswig vor einer der schwierigsten Aufgaben der bisherigen Saison: Die Mannschaft von Trainer Nico Brehm tritt am Samstag um 17:30 Uhr beim aktuellen Tabellenführer Eichholzer SV an.

Nach dem spektakulären 3:3-Unentschieden gegen den Ratzeburger SV will der Aufsteiger auch beim Spitzenteam bestehen – obwohl die Vorzeichen alles andere als optimal sind. Brehm muss verletzungs- und urlaubsbedingt auf mehrere Spieler verzichten. Trotzdem gibt er sich kämpferisch: „Am Wochenende geht es für unsere Mannschaft zum Spitzenreiter nach Eichholz. Der Gastgeber zählt zu den großen Favoriten auf den Aufstieg. Trotz verletzungs- und urlaubsbedingter Ausfälle wird unser Team alles in die Waagschale werfen und überzeugt auftreten, um auch beim Spitzenreiter zu bestehen.“

Der Eichholzer SV führt die Tabelle nach sieben Spieltagen mit 18 Punkten an und weist bereits ein beeindruckendes Torverhältnis von 23:7 auf. Zuletzt kassierte die Mannschaft beim 1:2 in Dornbreite allerdings ihre erste Saisonniederlage – ein kleiner Dämpfer für das bisher makellose Auftreten.

Fetih-Kisdorf hingegen wartet seit vier Partien auf einen Sieg, konnte sich in den vergangenen Wochen aber durchweg mit ordentlichen Leistungen empfehlen. Das jüngste 3:3 gegen Ratzeburg offenbarte sowohl offensive Qualität als auch Defizite in der Chancenverwertung und Defensive. Besonders bemerkenswert: Die Brehm-Elf zeigte erneut große Moral, als sie nach einem 1:3-Rückstand spät zurückkam.