Die Zugänge seien nicht nur sportlich, sondern vor allem menschlich ein Gewinn: „Jeder einzelne Zugang bringt sich mit 120 Prozent ein“, schwärmt Fiore. Besonders angetan ist der Trainer von der Vielseitigkeit seiner neuen Spieler. So lobt er etwa Lukas Rantz, der mit „seiner Athletik und Körperlichkeit“ auffällt, während Basel Hawwa „ein gestandener Mann ist, dem man Fußball nicht mehr beibringen muss.“

Auch Davide Ngom genießt das volle Vertrauen seines Trainers: „Er ist einer der schnellsten Spieler der Liga und ein absoluter Diamant.“ Für Stabilität soll Nicklas Hack sorgen: „Er war Kapitän und bringt Erfahrung und Struktur mit.“ Mit Samir Mahmutagic kommt ein Spieler ins Team, „der als Person und Spieler ein Leader ist – jemand, der für Energie und besondere Momente sorgen wird.“

In der Defensive setzt Fiore auf Filip Slawowiz, den er als „absolut bissigen Innenverteidiger mit Kreativität und dem absoluten Willen“ beschreibt. Im Sturmzentrum ist Ricky Okai gesetzt: „Unser Team-Papa – der Mann ist ein Schatz. Macht Bälle fest und ist brutal stark vor dem Tor.“

Außerdem rücken drei Talente aus dem eigenen Nachwuchs auf: Arne Urner, Luka Osterloh und Jannik Beckström. „Alle sind gierig zu lernen“, betont Fiore. Eine besondere Geschichte schreibt Tim Meyer: „Er hat nach einer Pause wieder Blut geleckt und ist ein absoluter Wunsch-1-gegen-1-Spieler. Tim wird Zeit bekommen, fit zu werden, und dann wie eine Bombe einschlagen.“

Kader steht – kein weiterer Wechsel geplant

Die Personalplanung ist abgeschlossen. „Wir sind fertig mit dem Kader und haben auch keine Abgänge“, stellt Fiore klar. Insgesamt geht Neustadt mit 24 Spielern – inklusive der Junioren – in die neue Saison. Auch im Tor herrscht Zuversicht: „Phillip Müller, unser Torwart, hat absolutes Potenzial, sich als Nummer eins durchzusetzen.“

Zusammenhalt und Spielfreude als Schlüssel

Die Stärke seiner Mannschaft sieht Fiore in der kollektiven Mentalität: „Unsere Bereitschaft, als Team zu arbeiten und Demut und Willen zu kombinieren, ist unsere große Qualität.“ Besonders hebt er die Einstellung hervor: „Die Jungs wollen lernen und guten Fußball spielen.“ Viele Spieler kämen aus Ligen, in denen „leider oftmals sehr destruktiv gespielt wurde.“ In Neustadt wolle man nun gemeinsam „das machen, was wir lieben – Fußball spielen.“

Klares Ziel: Freude am Spiel – und möglichst lange mithalten

Ein konkretes Ziel formuliert Fiore nicht, aber er deutet die Ambition an, oben mitzuspielen: „Wir freuen uns auf eine wie immer starke Landesliga.“

Spannender Favoritenkreis in der Landesliga Nord

Für Fiore steht fest: „Ganz klar Potsdam, Eberswalde und Zepernick“, nennt er als Meisterschaftsfavoriten. Doch auch auf einen Außenseiter hat er ein Auge geworfen: „Buckow wird nicht zu unterschätzen sein.“