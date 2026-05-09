Der Blick auf die Tabelle verdeutlicht die Brisanz: Concordia rangiert als Aufsteiger mit 45 Punkten auf einem grandiosen Platz sechs, punktgleich mit Vorwärts Nordhorn II und nur zwei Zähler hinter Weiße Elf und Freren. Bad Bentheim steht mit 39 Punkten auf Rang neun – doch die jüngsten Ergebnisse, allen voran das klare 6:2 gegen Laxten, lassen aufhorchen und zeigen wofür der Landesliga-Absteiger zustande ist.

Und doch geht Concordia mit Selbstvertrauen in das Duell. Die eigene Serie nährt den Glauben an die nächste starke Vorstellung. „Unsere Form ist jedoch nicht weniger stark. Wir haben einen irren Lauf und die Jungs bekommen viel Lob für die bisherige Saison. Vollkommen zu Recht!“, betont Thiering.

Emsbürens Trainer Simon Thiering warnt daher eindringlich vor dem kommenden Gegner: „Bentheim ist nach zwei deutlichen Siegen in super Form und sicher noch nicht zufrieden mit dem aktuellen Tabellenplatz. Dazu kommt natürlich große individuelle Qualität im Kader. Diese haben wir im Hinspiel schon zu spüren bekommen, als wir chancenlos waren.“ Es ist eine Erinnerung, die in Emsbüren nicht vergessen ist. (Endstand damals 3:0)

Dabei verweist der Coach ausdrücklich auf die Entwicklung seiner Mannschaft: „Die Art und Weise, mit der wir zuletzt die Spiele gewannen oder Remis spielten, hat nicht mehr viel mit ‚konservierter Aufstiegseuphorie‘ zu tun. Unser Team hat auf sehr vielen Ebenen einfach Bezirksligaformat, Punkt.“ Eine bemerkenswert klare Einordnung – und ein selbstbewusstes Statement eines Aufsteigers, der sich längst etabliert hat.

Die kommenden Wochen haben es allerdings in sich. Mit Bentheim, Freren und Lohne warten drei absolute Top-Teams. Für Thiering ist das eher Ansporn als Bürde: „Dass wir jetzt mit Bentheim, Freren und Lohne drei absolute Top-Teams der Liga vor der Brust haben, erhöht die Motivation umso mehr, aus dem Rest der Saison möglichst viel herauszuholen!“

Bei aller Euphorie bleibt der Trainer jedoch realistisch – und mahnt zur Demut: „Wir wissen sehr genau, wo wir herkommen, was wir können und was wir nicht können. Wir müssen gegen jeden Gegner in dieser Liga als Team an die Grenzen gehen, um Punkte zu holen.“ Individuelle Unterschiedsspieler mit höherklassiger Erfahrung sucht man in Emsbüren vergeblich. „Wir haben keine Spieler mit höherklassiger Erfahrung, die uns zur Not mal rausreißen. Es muss alles gemeinsam gemacht werden, von eins bis 25. Das klappt momentan super, aber es ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit!“

So steht vor dem Duell mit Bad Bentheim mehr als nur ein weiteres Saisonspiel auf dem Programm. Es ist eine Standortbestimmung für einen Aufsteiger, der längst nicht mehr überrascht, sondern überzeugt – gegen einen Gegner, der mit individueller Klasse und neuer Formstärke seine eigene Duftmarke setzen will.

Die Voraussetzungen versprechen ein Spiel auf hohem Niveau – mit offenem Ausgang und viel Intensität. Anpfiff in Emsbüren ist dann am Sonntag um 15:00 Uhr.