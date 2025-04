Unser SV Dimbach empfängt den ASV Scheppach/Adolzfurr

Am kommenden Sonntag empfängt unser SV Dimbach den Tabellennachbarn ASV Scheppach-Adolzfurt um 15 Uhr im Sportpark Dimbach. Wir erhoffen uns bei gutem Wetter zahlreiche Zuschauer zu empfangen und die drei Punkte in Dimbach zu lassen. Die Gäste konnten die letzten beiden Saisonspiele leider mangels Spielern nicht antreten und freuen sich ebenfalls in Dimbach endlich wieder ein Spiel bestreiten zu können. Mit einem Sieg würden die Dimbacher näher an die TSG Öhringen und den TSV Ohrnberg rankommen und man könnte sich bei dem restlichen Programm noch den einen oder anderen Tabellenplatz eventuell noch verbessern.