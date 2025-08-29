"Unser Sportplatz wurde wiederholt Ziel von nächtlichem Vandalismus"

Keine guten Nachrichten kommen vom SV Grün-Weiss Ahrensfelde. Hier sind sie:

Unser Sportplatz, ein Ort für Sport, Spaß und gelebte Gemeinschaft, wurde wiederholt Ziel von nächtlichem Vandalismus. Die Beeinträchtigungen treffen uns enorm und erzeugen erhebliche Kosten – verschmierte Vereinsbusse, zerschnittene Tor- und Ballfangnetze, gekappte Netzwerkkabel und zerstörter Rasen.

Wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Gemeinsam stehen wir dafür ein, dieser mutwilligen Zerstörung unserer Sportinfrastruktur entgegenzuwirken. Wir arbeiten eng mit der Gemeinde, der Polizei und unseren Sponsoren zusammen, um Prävention zu stärken und rasch Hilfe zu erhalten, falls so etwas wieder passiert. Jeder Vorfall wurde und wird konsequent zur Anzeige gebracht.

Melde verdächtige Aktivitäten sofort an unseren Vorstand und haltet gemeinsam mit uns die Augen offen.

Teile diesen Post, damit mehr Menschen sehen, dass uns der Platz gehört und es unser gemeinsames Ziel ist, ihn zu schützen.

Danke an alle, die hinter uns stehen. Wir bleiben dran und geben unser Bestes, damit unsere Sportanlage unser zu Hause bleibt!