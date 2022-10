„Unser Spielsystem bleibt“ - Pipinsried-Coach Jelisic ohne Veränderungen gegen Bayern-Amateure Nach Sieg in Burghausen

Pipinsried – Zum Vorrundenabschluss in der Fußball-Regionalliga Bayern kommt der FC Bayern München II zum FC Pipinsried. Die Vorzeichen sind eindeutig: Turmhoher Favorit ist der BundesligaNachwuchs des Rekordmeisters. Alles andere als ein deutlicher Sieg der Mannschaft von Martin Demichelis wäre eine Überraschung. Anpfiff in der Hazrolli-Arena ist um 14 Uhr. Eine Woche nach dem 2:1- Coup in Burghausen erwartet die Mannschaft von FCP-Trainer Niko Jelisic die nächste Mammut-Aufgabe.

Mit dem Sieg in Burghausen endete auch eine acht Spieltage andauernde Serie, in der der FCP nicht gewinnen konnte. Trotzdem ist die Handschrift des jungen Pipinsrieder Trainers, der die Geschicke zusammen mit Pablo Pigl leitet, deutlich zu sehen. Jelisic selbst wird seinem Team nicht auf dem Feld helfen können, er hat sich erneut am Sprunggelenk verletzt, beziehungsweise ist die alte Verletzung wieder aufgebrochen, mit der er sich seit Monaten herumschlägt. Fehlen wird auch Verteidiger Benedikt Lobenhofer, der sich in Burghausen seine fünfte Gelbe Karte einfing und so für das Bayern-Spiel gesperrt ist. Zudem wird auch der am Knie verletzte Angreifer Halit Yilmaz nicht spielen.

Doch Bange machen gilt für den Trainer-Neuling nicht. „Unser Spielsystem bleibt. Wir müssen an uns glauben und dann noch über uns hinauswachsen. Dann haben wir eine Chance“, ist er sich sicher. Der Sieg in Burghausen habe Selbstvertrauen gegeben, „wie jeder Sieg“, fügt Jelisic hinzu. Sein Team trat in Burghausen mutig auf, setzte den Gastgeber gerade im ersten Spielabschnitt permanent unter Druck und erzwang so Fehler. Und endlich belohnte sich die junge Mannschaft selbst. „Wir müssen uns alles erarbeiten, müssen immer 100 Prozent geben“, so Jelisic.

Am Mittwoch hieß der Gegner FC Barcelona, heute steht die Partie gegen den FC Pipinsried auf dem Programm. Krasser kann ein Programm für einige der Bayern-Youngster, die in der abgelaufenen Woche in der Youth-League in Barcelona gegen Barca spielten, nicht sein. Allerdings verlief der Ausflug in die katalanische Metropole nicht gerade erfolgreich, der Bayern-Nachwuchs kehrte mit einer 2:3-Niederlage zurück und ist damit aus der Youth-League ausgeschieden. Ebenfalls nicht gerade gut läuft es bei der U23 des FC Bayern in der Regionalliga Bayern.

Nach der 1:3-Heimniederlage am vergangenen Wochenende gegen den 1. FC Nürnberg II rangieren die „Kleinen Bayern“ auf Platz neun in der Tabelle, sie haben bereits 17 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer aus Unterhaching. FCB-Trainer Martin Demichelis – lange Bayern-Stammkraft und 51-facher argentinischer Nationalspieler – wird zudem mit dem Trainerposten seines Heimatvereins River Plate Buenos Aires in Verbindung gebracht. Man muss abwarten, wie sich die Personalie entwickelt. Dass im Nachwuchsteam von der Säbener Straße jede Menge Qualität steckt, ist bekannt.

Top-Torjäger der Landeshauptstädter ist derzeit Grant-Leon Ranos mit zehn Treffern. Freuen dürfen sich die Zuschauer auch auf den Kumpel von Bayern-Star Sadio Mané, Désiré Segbé, der vom französischen Team USL Dunkerque verpflichtet wurde. (Bruno Haelke)