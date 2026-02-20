„Unser Platz wurde für unbespielbar erklärt“ Frost zwingt zur nächsten Spielverlegung – Lupo Martini hofft auf Trainingsstart vor Auswärtsspiel in Delmenhorst von red · Heute, 15:01 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Lupo Martini Wolfsburg kommt in der Oberliga Niedersachsen weiterhin nicht in den Spielrhythmus. Das für Sonntag angesetzte Heimspiel musste kurzfristig abgesagt werden, nachdem die Platzkommission den Rasen im Lupo Stadio für unbespielbar erklärt hatte.

„Die Platzkommission war eben bei uns auf dem Gelände und hat unseren Platz für unbespielbar erklärt. Somit findet unser Spiel am Sonntag nicht statt“, teilte Teammanager Tahar Gritli mit. Die anhaltende Frostperiode macht nicht nur den Spielbetrieb unmöglich, sondern verhindert auch einen geregelten Trainingsalltag. Keine Trainingsmöglichkeiten auf dem Rasen Die witterungsbedingten Einschränkungen treffen den Tabellen-15. in einer ohnehin schwierigen sportlichen Lage. „Es war nicht mal möglich, auf dem Platz zu trainieren“, so Gritli. Damit fehlt der Mannschaft weiterhin die Möglichkeit, taktische Abläufe einzuüben und Spielpraxis unter wettkampfnahen Bedingungen zu sammeln.

Die erneute Absage reiht sich in eine Serie wetterbedingter Ausfälle ein, die die Vorbereitung auf die Rückrunde erheblich beeinträchtigen. Für ein Team im Abstiegskampf bedeutet dies einen zusätzlichen Wettbewerbsnachteil gegenüber Konkurrenten mit besseren Trainingsbedingungen. Hoffnung auf stabile Wetterlage Im Verein wächst die Hoffnung, dass die aktuelle Frostperiode bald endet. „Wir hoffen, dass es jetzt die letzte Periode mit dem Frost war“, erklärte Gritli. Eine stabile Wetterlage gilt als Voraussetzung für eine strukturierte Trainingswoche.