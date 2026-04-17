"Unser Plan für das Spiel wird sich kurzfristig entscheiden"

Der Abstand von acht Punkten unterstreicht die Favoritenrolle der Braunschweiger Reserve. Zugleich zeigt der Blick auf die Torverhältnisse (Acosta: 50:35, Leiferde: 45:44), dass die Gäste insgesamt stabiler auftreten, während Leiferde anfälliger in der Defensive bleibt.

Am 24. Spieltag trifft der Tabellen­sechste VfL Leiferde (30 Punkte) auf den drittplatzierten BSC Acosta II (38 Punkte). Die Gäste befinden sich trotz der jüngsten Niederlage weiterhin in Schlagdistanz zu den oberen, während Leiferde im gesicherten Mittelfeld rangiert.

Diese klare Niederlage dürfte für die Gastgeber zusätzlichen Anreiz bieten, zumal sie nun vor heimischem Publikum antreten.

Das Hinspiel verlief eindeutig: Mit 6:2 setzte sich BSC Acosta II durch und dominierte die Partie früh. Bereits nach 30 Minuten stand es 4:0 – eine Hypothek, die Leiferde trotz zwischenzeitlicher Treffer nicht mehr kompensieren konnte.

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr VfL Leiferde VfL Leiferde BSC Acosta BSC Acosta II 14:00 PUSH

Beide Teams kommen mit unterschiedlichen Eindrücken aus ihren jüngsten Partien: Der BSC Acosta II unterlag dem Tabellenzweiten TSV Wendezelle mit 0:2 und verpasste es, Druck auf die Spitzengruppe auszuüben. Der VfL Leiferde hingegen sorgte mit einem spektakulären 6:4-Erfolg beim Tabellenführer Lehndorfer TSV für eines der auffälligsten Ergebnisse der Saison.

Gerade dieser Auswärtssieg gegen den Spitzenreiter könnte das Selbstverständnis der Leiferder nachhaltig gestärkt haben.

Personelle Ungewissheit bei den Gästen

Die größte Unbekannte liegt derzeit auf Seiten der Gäste. Trainer Uwe Stucki ließ offen, mit welchem Aufgebot seine Mannschaft antreten wird.

„Aktuell ist noch völlig unklar, mit welchem Kader wir antreten werden. Die 1. Mannschaft braucht personelle Unterstützung genauso wie die Ü32, die sich im Kampf um die Meisterschaft befindet. Dementsprechend wird sich unser Plan für das Spiel erst kurzfristig entscheiden“, erklärte Stucki.

Die tabellarische Situation spricht für den BSC Acosta II, doch die jüngsten Entwicklungen relativieren die Rollenverteilung. Leiferde hat mit dem Sieg beim Spitzenreiter ein deutliches Signal gesetzt und dürfte mit entsprechendem Selbstvertrauen auftreten.

Ob die Gäste ihrer Favoritenrolle gerecht werden können, hängt nicht zuletzt von der personellen Besetzung ab – ein Faktor, der dem Spiel eine zusätzliche Unwägbarkeit verleiht.