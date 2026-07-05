„Unser oberstes Ziel ist natürlich der Klassenerhalt“ FuPa-Teamcheck: Trainer Philipp Lang will mit dem SV Mietingen in der Landesliga, Staffel 4, den nächsten Schritt gehen. von Matthias Kloos · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Philipp Lang – Foto: SV Mietingen

Im FuPa-Teamcheck spricht Philipp Lang, Trainer des SV Mietingen in der Landesliga, Staffel 4, über den früh geschafften Klassenerhalt, eine schwache Heimbilanz, die Ziele für die neue Saison und die personellen Veränderungen im Kader.

„Wir sind stolz und sehr glücklich, dass wir bereits drei Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt eintüten konnten“, sagt Philipp Lang gegenüber FuPa. Für den SV Mietingen war es eine Saison, in der sich die Mannschaft trotz Schwierigkeiten behauptete und früh Planungssicherheit gewann. Besonders der Beginn der Runde und die Serie nach der Winterpause bleiben hängen. Starker Start und lange Serie



„Der starke Saisonstart trotz sehr angespannter Personalsituation und die Rückrundenserie mit zehn ungeschlagenen Spielen waren herausragend.“ Diese Phase gab dem SV Mietingen Stabilität und Selbstvertrauen. In einer Saison, in der es vor allem um den Verbleib in der Landesliga Staffel 4 ging, waren solche Wochen mehr als nur Zwischenerfolge.

Ganz zufrieden ist Philipp Lang dennoch nicht. Ein Punkt trübt die Bilanz etwas: „Enttäuschend war, dass wir eine sehr schwache Heimbilanz hatten.“

Vorbereitung ohne große Inszenierung



Auf die Frage nach Highlights in der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 antwortet Philipp Lang bewusst zurückhaltend. Für ihn steht nicht das einzelne Ereignis im Vordergrund, sondern der Weg der Mannschaft. „Es geht in der Vorbereitung nicht um Highlights, sondern darum, dass wir uns als Team Schritt für Schritt entwickeln und am ersten Spieltag bereit sind, das erste Highlight zu setzen.“ Klassenerhalt als oberstes Ziel



Die Zielsetzung ist eindeutig. Der SV Mietingen will sich nicht blenden lassen von gelungenen Phasen der vergangenen Saison, sondern die Basis bestätigen. „Unser oberstes Ziel ist natürlich der Klassenerhalt. Dazu wollen wir uns als Mannschaft immer weiterentwickeln und unseren vielen Fans einen attraktiven Fußball bieten.“