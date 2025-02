Unser neues Trikot mit tiefer Bedeutung

Unsere Mädchenfußballabteilung setzt auf ein Konzept ohne Leistungsdruck und Selektion. Jedes Mädchen ist wertvoll – unabhängig von ihrem Leistungsniveau. Mit unserem Trikot möchten wir ein Zeichen setzen, dass Fußball ein Sport für alle ist. Die Freude am Spiel und die Gemeinschaft stehen im Vordergrund. Gleichzeitig ist es unser Ziel, die Mädchen sowohl auf als auch neben dem Platz bestmöglich zu fördern.

Leider mussten wir erfahren, dass Mädchen mit Behinderung in unserer Region von verschiedenen Vereinen ohne Möglichkeit eines Probetrainings per Mail abgelehnt wurden, ohne eine mögliche Einschätzung ihrer sportlichen Leistung. Ebenso gibt es Fälle, in denen talentierte Spielerinnen aufgrund ihrer Vorerfahrung oder ihres Leistungsniveaus in jungen Jahren nicht aufgenommen wurden. Besonders besorgniserregend ist, dass es sich hierbei nicht um hochklassige Bundesligavereine handelt, sondern um Amateurmannschaften aus der Region, die in den untersten Ligen spielen. In Kombination mit dem Problem, dass es insgesamt nur wenige Mädchenteams gibt, hat dies dazu geführt, dass den Mädchen die Möglichkeit Fußball zu spielen verwehrt worden ist. Diese Praktiken widersprechen unserem Verständnis von Fairness und Chancengleichheit im Sport. Wir sind stolz darauf, diesen Mädchen nun bei uns eine Heimat zu bieten und ihnen die Möglichkeit zu geben, den Fußball zu erleben – so wie es ihnen zusteht.