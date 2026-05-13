Deinste II hat das Derby gegen den Tabellenzweiten Fredenbeck gewonnen und damit einen großen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Der FC Mulsum/Kutenholz II verpasste dagegen beim abstiegsbedrohten MTV Himmelpforten III die Chance, als Tabellendritter weiter an die beiden Aufstiegsplätze heranzurücken. Der FSV Bliedersdorf/Nottensdorf II beendete mit einem Sieg seine Serie von vier Niederlagen in Folge und verschärfte damit gleichzeitig die Abstiegsprobleme von Immenbeck III. Nachfolgend die Spiele im Überblick:
DSV-Trainer Michael Stüve zum Spiel:
Wir waren richtig heiß auf dieses Auswärtsspiel. Derby gegen den Tabellenzweiten und mit einem Sieg den Aufstieg perfekt machen, das war unser Ziel.
Wir sind richtig gut in die Partie gekommen und haben den Platz im zentralen Mittelfeld sehr gut genutzt. Bis zum Gegentor hätten wir eigentlich schon höher führen können, haben unsere Angriffe im Strafraum aber teilweise zu kompliziert ausgespielt.
Mit dem Gegentor ging unser Spielfluss etwas verloren. Danach hatten wir auch Glück, dass der Fredenbecker Top-Torjäger einmal knapp verzog und einmal an Marvin scheiterte, der mit einer starken Parade das mögliche 2:2 verhinderte.
Spätestens mit dem Doppelschlag kurz vor der Halbzeit war das Spiel dann aber entschieden. In der zweiten Halbzeit haben wir mit dem zweiten Treffer von Nino endgültig alles klargemacht. Das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung.
Unschön war eine Szene, in der ein Fredenbecker Spieler einen unserer Spieler angespuckt hat. Der Schiedsrichter hat die Situation allerdings nicht gesehen.
Unser nächstes Ziel ist jetzt, als Meister aufzusteigen.
Dabei waren wir gar nicht schlecht im Spiel. Gerade mit Ball hatten wir viele gute Phasen und haben vieles ordentlich gemacht. Am Ende reichen die einfachen Fehler hinten raus aber eben nicht, weil wir dafür direkt bestraft werden.
Es ist schwierig zu beschreiben, woran das genau liegt, weil es oft nur kleine Unsauberkeiten sind, die dann sofort zu Gegentoren führen.
Unsere Mannschaft hat Defensiv sehr gut gestanden und hat sich immer wieder gut nach vorne durch kombiniert. Immenbeck verlor leider früh ihren Keeper durch einen Zusammenstoß mit unserem Stürmer Len. Gute Besserung von hier aus.
Durch zwei Tore von Len gingen wir vor der Pause verdient in Führung. Immenbeck kassierte durch eine Notbremse noch eine Rote Karte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.
Die Immenbecker starteten aber mit einem Mann weniger, stark in die zweite Halbzeit und erarbeiteten sich zwei bis drei Möglichkeiten. Nach dem sehenswerten Volley von Andi Lorenz zum 3:0 war das Ding aber gegessen. Am Ende wurde es ein verdienter 4:1-Sieg und hat gezeigt, was in unserer Mannschaft steckt. Wir sind sehr zufrieden wie sie sich vor allem als Team präsentiert hat.
Ich denke wir müssen das im Hinblick auf die neue Saison einfach konstanter hinbekommen, dann ist vieles möglich. Nachdem die Mannschaft sich im letzten Jahr noch gerade so in der Klasse halten konnte, sind wir mit der aktuellen Platzierung sehr zufrieden und würden da auch gerne bleiben.
Die weiteren Spiele des Spieltag: