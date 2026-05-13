"Unser nächstes Ziel ist jetzt, als Meister aufzusteigen."

– Foto: Luca Sievers

Deinste II hat das Derby gegen den Tabellenzweiten Fredenbeck gewonnen und damit einen großen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Der FC Mulsum/Kutenholz II verpasste dagegen beim abstiegsbedrohten MTV Himmelpforten III die Chance, als Tabellendritter weiter an die beiden Aufstiegsplätze heranzurücken. Der FSV Bliedersdorf/Nottensdorf II beendete mit einem Sieg seine Serie von vier Niederlagen in Folge und verschärfte damit gleichzeitig die Abstiegsprobleme von Immenbeck III. Nachfolgend die Spiele im Überblick:



Mu/Ku-Trainer Marvin Gudd zum Spiel: In der ersten Halbzeit war Himmelpforten klar überlegen und insgesamt einfach cleverer. Wir waren in einer etwas ungewohnten Aufstellung unterwegs, obwohl die Mannschaft von den Positionen her eigentlich sehr gut besetzt war. Am Ende konnten wir froh sein, dass es zur Pause nur 0:2 stand. Zur zweiten Halbzeit haben wir auf einigen Positionen umgestellt und deutlich höher angelaufen. Dadurch sind wir viel besser ins Spiel gekommen und hatten gute Chancen. Trotzdem kassieren wir zunächst noch das 0:3. In den letzten 20 Minuten haben wir dann aber richtig stark zurückgeschlagen und noch drei Tore gemacht. Die Jungs waren danach komplett heiß und wollten unbedingt noch mehr. Quasi direkt nach dem Ausgleich laufen wir dann aber in einen Konter beziehungsweise besser gesagt ins offene Messer und kassieren noch das 3:4. Die erste Halbzeit hat uns das Spiel gekostet. In der zweiten Halbzeit haben die Jungs aber überragend gekämpft und alles rausgehauen. Gefühlt hatten wir Chancen für drei Spiele. Insgesamt wäre ein Unentschieden wahrscheinlich das fairste Ergebnis gewesen. Man hätte sich aber auch nicht beschweren können, wenn das Spiel 7:7 ausgeht. Besonders stark war bei Himmelpforten die Nummer 8 und gleichzeitig Kapitän. Mit drei Toren und dem Treffer zum 4:3 in der Nachspielzeit war er für mich ganz klar der Spieler des Spiels. Großes Lob trotzdem an meine Mannschaft, die nach dem 0:3 noch einmal zurückgekommen ist und in der zweiten Halbzeit alles abgerissen hat, was möglich war.

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr VfL Fredenbeck Fredenbeck Deinster SV Deinster SV II 2 7 Abpfiff Mu/Ku-Trainer Marvin Gudd zum Spiel:

DSV-Trainer Michael Stüve zum Spiel: Wir waren richtig heiß auf dieses Auswärtsspiel. Derby gegen den Tabellenzweiten und mit einem Sieg den Aufstieg perfekt machen, das war unser Ziel. Wir sind richtig gut in die Partie gekommen und haben den Platz im zentralen Mittelfeld sehr gut genutzt. Bis zum Gegentor hätten wir eigentlich schon höher führen können, haben unsere Angriffe im Strafraum aber teilweise zu kompliziert ausgespielt. Mit dem Gegentor ging unser Spielfluss etwas verloren. Danach hatten wir auch Glück, dass der Fredenbecker Top-Torjäger einmal knapp verzog und einmal an Marvin scheiterte, der mit einer starken Parade das mögliche 2:2 verhinderte. Spätestens mit dem Doppelschlag kurz vor der Halbzeit war das Spiel dann aber entschieden. In der zweiten Halbzeit haben wir mit dem zweiten Treffer von Nino endgültig alles klargemacht. Das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung. Unschön war eine Szene, in der ein Fredenbecker Spieler einen unserer Spieler angespuckt hat. Der Schiedsrichter hat die Situation allerdings nicht gesehen. Unser nächstes Ziel ist jetzt, als Meister aufzusteigen.







MTV-Trainer Thomas Borstelmann zum Spiel:

Zwei unterschiedliche Halbzeiten. Am Ende war das Quäntchen Spielglück auf der Stader Seite. Trotzdem bin ich nicht unzufrieden wie wir ins Spiel zurück gekommen sind.







ASC-Trainer Carl Pien zum Spiel:

Im Spiel gegen Oste/Oldendorf zog sich aktuell leider das gleiche Bild wie in den vergangenen Spielen durch. Wir machen wieder vier individuelle Fehler und kassieren daraus vier Gegentore. ASC-Trainer Carl Pien zum Spiel:Im Spiel gegen Oste/Oldendorf zog sich aktuell leider das gleiche Bild wie in den vergangenen Spielen durch. Wir machen wieder vier individuelle Fehler und kassieren daraus vier Gegentore. Dabei waren wir gar nicht schlecht im Spiel. Gerade mit Ball hatten wir viele gute Phasen und haben vieles ordentlich gemacht. Am Ende reichen die einfachen Fehler hinten raus aber eben nicht, weil wir dafür direkt bestraft werden. Es ist schwierig zu beschreiben, woran das genau liegt, weil es oft nur kleine Unsauberkeiten sind, die dann sofort zu Gegentoren führen.



