Unser letztes Meisterschaftsspiel vor der Winterpause

Nun waren wir am Drücker, kämpften uns in die Partie und liessen die Bälle schön laufen. Aber die Möglichkeiten liessen noch auf sich warten. Der Platz war schlichtweg nicht für gepflegten Fussball gemacht. Stattdessen war es eher mehr kick and rush. Wald seinerseits konnte nicht so gefährliche Akzente setzen, wir verteidigten hinten gut. Aber nach einem harmlosen Schuss in Richtung untere rechte Ecke, lag der Ball trotz allem im Tor. Tisler unterlief einen Fehler beim Einfangen des Balles, wobei dieser unten durch rutschte. Sehr ärgerlich für ihn, aber er wusste über seinen Fehler Bescheid, es sollte aber nicht die letzte Aktion sein, wo er im Fokus steht.

Unser Zwei hat sich akribisch auf diesen Match die ganze Woche vorbereitet, die Trainings waren intensiv geführt mit dem Aspekt für das heutige Spiel. Der Platz war tief, matschig, löchrig, im Grunde eigentlich nicht bespielbar. Trotz allem nahmen wir diesen Kampf an, denn es war für uns ein 6 – Punkte – Spiel, ein Spiel um die rote Laterne abzugeben, sprich und einfach: DRECKSSIEG. Kein Spiel für Fussballliebhaber oder Fan des gepflegten Spiels, nein, heute war einfach nur Kampf und Einsatzwille gefragt. Und unsere Jungs taten genau das von Anfang noch nicht. Zu behäbig, zu vorsichtig der Start, irgendwie noch nicht richtig auf dem Platz. War es die Nervosität? War es die Gegebenheiten des Platzes? Wir wissen es nicht. Wir brauchten aber rund 6 – 7 Minuten, um im Spiel anzukommen. Die erste Chance des Spiels hatten auch wir, wenn auch nur ein Abschluss von Nick, welcher über das Tor ging. Das wars dann auch für den Moment. Im defensiven Verhalten waren wir zu vorsichtig, haben die Zweikämpfe noch nicht angenommen. Bei einem Klärungsversuch von Troll wurde der Ball zur Bogenlampe in Richtung Strafraum, Tisler zögerte einen Moment und kam gegen den Gegenspieler zu spät und foulte ihn. Elfmeter für Wald, 1:0. Doch der Unparteiische (wir verlieren heute kein Wort über ihn, da die Leistung nicht würdig war) sah dass ein Spieler von Wald zu früh reinlief. Wiederholung, doch auch das brachte nichts, wir lagen 1:0 hinten. Aber wir fingen uns. Und wie. Meier schickte Romario auf der linken Seite los, dieser liess zwei Gegenspieler stehen, legte ab auf Kimbo, welcher den Ball via Pfosten über die Linie brachte. 1:1.

Unser letztes Meisterschaftsspiel vor der langen Winterpause. Der Weg zum FC Wald ZH, (könnte sich eigentlich dem Verband von SG anschliessen, so nahe am Kanton), brauchte rund 45 Minuten an den äussersten Rand vom Kanton ZH. Schnee lag zum Glück noch keines, aber die Rasenplätze des FC Wald sahen so aus, als ……… Wir nennen hier jetzt keine Worte dafür.

Kurz darauf nochmals eine bittere Nachricht. Setz blieb mit dem rechten Bein im Rasen hängen und musste mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Platz genommen werden. Ein Krankenwagen musste ihn mitnehmen, an dieser Stelle gute Genesung. Während Setz noch vom Platz getragen wurde, gab es wieder den identischen Spielzug zum 1:1. Romario liess mehrere Gegenspieler stehen, Pass zur Mitte auf Kimbo, 2:2 Ausgleich. Wie wichtig das war, konnte man am Jubelschrei von Coach Fatati hören. Danach kamen ein paar Turbulente Minuten bezüglich des Unparteiischen, das Zwei verzichtet hier jedoch auf diese Zeilen, da es nicht wert ist, über solch eine Person zu schreiben. Es war dann auch Pause.

Was auch immer in der Garderobe geschah (Berufsgeheimnis), es half unseren Jungs nochmals 10 – 20 % mehr abzurufen. Es ging gleich los in eine Richtung. Das Zwei war heute ab der 10. Minute in allen Belangen besser als Wald, aggressiv, kämpferisch, willensstark, jeder ging für jeden und noch darüber hinaus. Es gibt kein Vokabular, dass dies umschreibt. Kurz nach der Pause klatschte der Ball am Pfosten, als Sebök zum Schuss ansetzte. Ja das Zwei war drückend überlegen, wollte die Führung an sich reissen. Romario kam ebenfalls nochmals gefährlich zum Abschluss, sein Schuss knapp vorbei. Stilli nahm volles Risiko, als Yanik eine schöne Flanke auf den 2. Pfosten brachte, auch dieser Schuss zischte nur haarscharf am linken Pfosten vorbei. Dass Kimbo Tore schiessen kann, hat er diese Saison bereits mehrfach bewiesen, aber er kann auch Tore vorbereiten. Dieses Mal machte er es für Romario, als er einen Steckpass in die Schnittstelle ihn perfekt in Szene gesetzt hat und dieser eiskalt ins lange linke Eck einschob. Endlich die wichtige Führung für das Zwei. 2 x Comeback im Spiel, jetzt die Führung, aber wir mussten nochmals eins nachlegen, 1 Tore Vorsprünge sind immer sehr gefährlich. So war es dann auch Sebök, welcher nochmals eine Topchance hatte, kurz nach dem wir in Führung gingen, leider auch hier wieder Pech gehabt.

Das Spiel ging noch gut 25 Minuten, die Puste und die Kraft der Jungs liessen stetig nach, der Boden war auch nicht einfach, da zu tief, was viel Kraft in den Beinen brauchte. Unsere Gegenspieler von Wald waren aber jetzt da, und wie.. Nach einem Steilpass kam ein Gegenspieler alleine auf Tisler (war sehr Offside verdächtig), doch Tisler rettete mit einem Big Safe unsere Führung. Wald drückte uns immer mehr in die eigene Hälfte, wir kamen selten noch zu Entlastungsangriffen, und wenn, dann verpufften diese leider. So verkam es nochmals zu einer Zitterpartie. Wieder war es Tisler, welcher mit einem klasse Reflex uns im Spiel hielt. Die Schlussminuten waren turbulent, es gab vom Schiedsrichter noch 6 Minuten Nachschlag (wir wissen immer noch nicht wofür). Es wurde stetig brenzlig, aber nicht mehr gefährlich, wir hielten alles dagegen und schleuderten die Bälle einfach weg aus der Gefahrenzone. Kein Schönheitspreis, aber dafür auch keine Gefahr. Schlussendlich pfiff der Unparteiische nach 99 Minuten und paar zerquetschten Sekunden das Spiel ab.

Wir haben heute 3 wichtige Punkte eingefahren. Dies war absolut verdient, wir haben uns belohnt für einen aufopferungsvollen Kampf auf schwierigem Geläuf. Wir haben die rote Laterne abgegeben und überwintern über dem Strich. Die Vorgabe, dass wir aus den letzten 3 Spiele 6 Punkte holen, haben wir nicht erreicht, dennoch 4 wichtige geholt. Jetzt heisst es Winterpause und einfach mal den Kopf vom Fussball freibekommen. Im 2023 starten wir dann für die Rückrunde. Da wissen wir alle, dass wir mehr machen müssen, damit wir schnellst möglich aus dem Keller rauskommen. Aber Kellerkinder wissen einen Sieg mehr zu schätzen, das haben wir dann ausgiebig nach dem Sieg heute gemacht.





Geschrieben von: Michael Schmid (Co-Trainer)