"Unser Kassierer ist hinterher, dass die Regeln eingehalten werden"

Wird die Fahrt zum SV Waldhaus II vermissen: Konstantin Schlipphack | Foto: Privat

Die Fußballer des SC Niederhof/ Binzgen kehren nach sieben Jahren in die Kreisliga A zurück. Kapitän Konstantin Schlipphack spricht im Aufsteigerporträt über Mentalität und Betreuer im Feiermodus.

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: der SC Niederhof/Binzgen − Aufsteiger in die Kreisliga A. Der torhungrige Vizemeister der B-Staffel III (114 Treffer) setzte sich in den Aufstiegsspielen gegen den SV Eggingen glatt mit zwei Siegen durch. Kapitän Konstantin Schlipphack blickt zurück.

BZ: Welcher Satz fasst die Saison am besten zusammen?

"Gemeinsam stark." Unser Motto quasi durch den ganzen Verein. In der Saison waren das ganze Team und die Breite des Kaders wichtig für den Erfolg.



