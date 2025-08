"Unser Kader ist voll, jede Position ist doppelt besetzt"

Solide Vorbereitung trotz hoher Belastung

Die Belastungssteuerung stand für Leo Gjini in den vergangenen Wochen im Vordergrund. "Bis jetzt lief die Vorbereitung ganz okay – wir haben verletzungsbedingt keine großen Ausfälle, was ganz wichtig bei der Belastung ist", betont der Coach. Auch an Spielpraxis mangelte es nicht: "Wir haben viel gespielt, sodass wir unsere körperliche Leistungsfähigkeit priorisiert haben." In den letzten beiden Wochen vor dem Saisonstart will das Trainerteam den Fokus verstärkt auf den Torabschluss legen.