"Unser Kader ist stark genug für die Relegation oder mehr"

Wir sind auf Augenhöhe mit den Top-Mannschaften der Liga und haben noch alle Chancen im Aufstiegsrennen.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Zur Rückrunde wird Jonas Pape aus Linkenheim unseren Kader verstärken. Dazu kommen Langzeitverletzte wie Felix Müller und Nils Golombek zurück. Abgänge haben wir keine.

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Überrascht hat uns keine Mannschaft.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Ziel ist klar der Aufstieg in die A-Klasse. Das wird sicher kein leichtes Unterfangen aber unser Kader um Trainer S. Rayher ist stark genug, um zumindest den Relegationsplatz zu erreichen. Wichtig wird sein gut aus der Winterpause zu kommen.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Halbfinale sollte es schon werden. Wer weiß, was danach passiert. Topfavorit ist aufgrund der vergangenen zwei, drei Jahre Spanien.