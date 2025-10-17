„Unser Glücksbringer Dieter Erfurth soll wieder helfen“

„Ich erwarte ein schweres Spiel gegen Lauingen, die nach klaren Siegen über Leiferde und Hondelage auf einer Erfolgswelle schwimmen“, sagt Stucki. Hoffnung macht die mögliche Rückkehr der Offensivkräfte Marvin Yan und Ole Schene, die zuletzt verletzungs- und krankheitsbedingt gefehlt hatten. „Nachdem wir im letzten Spiel auf die komplette Offensive verzichten mussten, hoffe ich am Sonntag auf die Rückkehr von Marvin Yan und Ole Schene“, so der Trainer.

Neben sportlichen Faktoren vertraut Stucki auch auf einen besonderen Glücksbringer: Dieter Erfurth, 87 Jahre alt, soll wieder am Spielfeldrand stehen. „Da setzen wir voll auf die Anwesenheit vom 87-jährigen Glücksbringer Dieter Erfurth, der uns schon manchen Punkt beschert hat“, erzählt Stucki mit einem Schmunzeln.

In der Tabelle rangiert der BSC Acosta II mit 16 Punkten aus zehn Spielen auf Platz sechs, punktgleich mit Heeseberg und Peine. Der SV Lauingen-Bornum (17 Punkte) liegt nur einen Zähler davor – es ist also ein echtes Duell um die Plätze im oberen Mittelfeld.