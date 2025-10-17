 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Friedhelm Brauner

„Unser Glücksbringer Dieter Erfurth soll wieder helfen“

Nach dem Remis in Wipshausen peilt der Aufsteiger gegen den formstarken SV Lauingen-Bornum den nächsten Heimsieg an – und hofft auf die Rückkehr wichtiger Offensivkräfte.

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
BZL Braunschw. St. 2
BSC Acosta II
Lauingen

Der BSC Acosta II erwartet am Sonntag (11 Uhr) in der Bezirksliga Braunschweig 2 den SV Lauingen-Bornum – und trifft dabei auf einen Gegner in Topform. Der Aufsteiger von Trainer Uwe Stucki trennte sich zuletzt 1:1 vom TSV Wipshausen, während Lauingen mit klaren Siegen gegen Leiferde (4:1) und Hondelage (4:0) beeindruckte.

So., 19.10.2025, 11:00 Uhr
BSC Acosta
BSC AcostaBSC Acosta II
SV Lauingen-Bornum
SV Lauingen-BornumLauingen
11:00

„Ich erwarte ein schweres Spiel gegen Lauingen, die nach klaren Siegen über Leiferde und Hondelage auf einer Erfolgswelle schwimmen“, sagt Stucki. Hoffnung macht die mögliche Rückkehr der Offensivkräfte Marvin Yan und Ole Schene, die zuletzt verletzungs- und krankheitsbedingt gefehlt hatten. „Nachdem wir im letzten Spiel auf die komplette Offensive verzichten mussten, hoffe ich am Sonntag auf die Rückkehr von Marvin Yan und Ole Schene“, so der Trainer.

Neben sportlichen Faktoren vertraut Stucki auch auf einen besonderen Glücksbringer: Dieter Erfurth, 87 Jahre alt, soll wieder am Spielfeldrand stehen. „Da setzen wir voll auf die Anwesenheit vom 87-jährigen Glücksbringer Dieter Erfurth, der uns schon manchen Punkt beschert hat“, erzählt Stucki mit einem Schmunzeln.

In der Tabelle rangiert der BSC Acosta II mit 16 Punkten aus zehn Spielen auf Platz sechs, punktgleich mit Heeseberg und Peine. Der SV Lauingen-Bornum (17 Punkte) liegt nur einen Zähler davor – es ist also ein echtes Duell um die Plätze im oberen Mittelfeld.

Aufrufe: 017.10.2025, 10:00 Uhr
redAutor