"Unser Fotograf mit Ballbesitz": Liveticker-Sprüche vom Wochenende

Wieder mal ist ein spannendes Fußball-Wochenende zu Ende gegangen. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähnenswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Gerne per Mail an wuerttemberg@fupa.net senden. Wir freuen uns wie immer über eure Einsendungen, denn dann haben wir alle was zu lachen/schmunzeln.

Unser Fotograf mit Ballbesitz. Wechselt den Mann ein!

Liveticker von Hansjürgen Jablonski

In der Halbzeitpause beim Spiel TSV Blaustein vs. SGM Senden-Ay – Endstand: 2:0 (So., 21.09.2025, 15:00 Uhr)

Kommentar eines Blausteiner Zuschauers: "Wenn du das Spiel anschaust, weißt du, warum beide da unten stehen". Dem ist nichts hinzuzufügen!

Liveticker von Juergen Schuster

In der 69. Minute beim Spiel TSV Nellmersbach vs. TURA Untermünkheim – Endstand: 4:0 (So., 21.09.2025, 15:30 Uhr)

Bei Nellmersbach läuft es heute gar nicht! Aber... bei mir läuft heute das Rose Schorle. Wollt ihr mehr? Dann lasst ein Daumen für mich da :)

Liveticker von Toni Hertneck

