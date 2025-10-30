Unser Formcheck: Welche Teams blühen auf – und welche stecken fest?

Das sind die formstärksten und -schwächsten Teams in den verschiedenen Ligen:

Auf FuPa Zürich stehen für alle Ligen die beliebten Power-Rankings zur Verfügung. Das Power-Ranking zeigt die aktuelle Form der Teams einer Liga an, gemessen an den letzten fünf Spielen – auf Rang 1 steht somit die Mannschaft mit der besten Serie der Liga.

Du möchtest die Auswertung in einer anderen Liga anzeigen lassen? Gehe dazu in die gewünschte Liga, dann auf "Tabelle" und dort ganz rechts auf "Form" und schon hast du alle Power-Rankings der Liga im Überblick.

Berechnung eines Power-Rankings

Das System bezieht sich auf die letzten fünf Partien einer Mannschaft (am 1., 2., 3., 4. Spieltag wird aber auch ein Power-Ranking berechnet - mit nur 1/2/3/4 Spielen in der Wertung).

Gewichtung der Faktoren

letztes Spiel (Faktor 1,0), vorletztes Spiel (0,9), ..., fünftletztes Spiel (0,6)

Formel zur Berechnung

(Anzahl der Punkte Partie 1) x (Faktor der Partie) x (1 - (2 x Tabellenposition Gegner)) + (Berechnung Partie 2) + (Berechnung Partie 3) + (Berechnung der Partie 4) + (Berechnung der Partie 5)

Der Endwert im Power-Ranking ist der Quotient aus Endpunkte / Anzahl der Spiele in der Wertung.

