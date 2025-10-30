Unser Formcheck: Welche Teams blühen auf – und welche stecken fest?

Der Spätherbst trennt die formstarken Teams von den müden Beinen. Während manche Mannschaften in der Liga durchstarten, kämpfen andere mit dem November-Blues. Wer derzeit richtig aufdreht – und wer auf dem Zahnfleisch kriecht – zeigen die aktuellen Power-Rankings von der Promotion League bis in die 5. Liga.
Auf FuPa Zürich stehen für alle Ligen die beliebten Power-Rankings zur Verfügung. Das Power-Ranking zeigt die aktuelle Form der Teams einer Liga an, gemessen an den letzten fünf Spielen – auf Rang 1 steht somit die Mannschaft mit der besten Serie der Liga.
Das sind die formstärksten und -schwächsten Teams in den verschiedenen Ligen:
Power-Ranking zur Promotion League
Formstärkstes Team: SC Kriens
Formschwächstes Team: Vevey-Sports
Power-Ranking zur 1. Liga, Gruppe 2
Formstärkstes Team: Grasshoppers II
Formschwächstes Team: Black Stars
Power-Ranking zur 1. Liga, Gruppe 3
Formstärkstes Team: SC YF Juventus
Formschwächstes Team: SV Schaffhausen
Power-Ranking zur 2. Liga interregional, Gruppe 3
Formstärkstes Team: FC Uster
Formschwächstes Team: FC Pratteln
Power-Ranking zur 2. Liga interregional, Gruppe 4
Formstärkstes Team: FC Locarno
Formschwächstes Team: FC Hergiswil
Power-Ranking zur 2. Liga interregional, Gruppe 5
Formstärkstes Team: FC Seuzach
Formschwächstes Team: FC Rorschach-Goldach
Power-Ranking zur 2. Liga, Gruppe 1
Formstärkstes Team: FC Adliswil
Formschwächstes Team: FC Wollishofen
Power-Ranking zur 2. Liga, Gruppe 2
Formstärkstes Team: FC Stäfa
Formschwächstes Team: FC Küsnacht
Power-Ranking zur 2. Liga (SOFV)
Formstärkstes Team: FC Lommiswil
Formschwächstes Team: FC Klus/Balsthal
Power-Ranking zur 2. Liga, Gruppe 2 (OFV)
Formstärkstes Team: FC Bazenheid
Formschwächstes Team: FC Sirnach
Power-Ranking zur 3. Liga, Gruppe 1
Formstärkstes Team: SC Siebnen
Formschwächstes Team: FC Wollerau
Power-Ranking zur 3. Liga, Gruppe 2
Formstärkstes Team: FC Blue Stars ZH
Formschwächstes Team: FC Albania
Power-Ranking zur 3. Liga, Gruppe 3
Formstärkstes Team: FC Seefeld II
Formschwächstes Team: FC Schwamendingen
Power-Ranking zur 3. Liga, Gruppe 4
Formstärkstes Team: FC Glattfelden
Formschwächstes Team: SC Veltheim II
Power-Ranking zur 3. Liga, Gruppe 5
Formstärkstes Team: FC Oberwinterthur
Formschwächstes Team: FC Ellikon Marthalen
Power-Ranking zur 3. Liga, Gruppe 6
Formstärkstes Team: SC Zollikon
Formschwächstes Team: FC Stäfa II
Power-Ranking zur 4. Liga, Gruppe 1
Formstärkstes Team: FC Uitikon
Formschwächstes Team: FC Buttikon II
Power-Ranking zur 4. Liga, Gruppe 2
Formstärkstes Team: FC Kilchberg-Rüschlikon II
Formschwächstes Team: Benfica Clube de Zurique
Power-Ranking zur 4. Liga, Gruppe 3
Formstärkstes Team: FC Oetwil-Geroldswil II
Formschwächstes Team: FC Galatasaray
Power-Ranking zur 4. Liga, Gruppe 4
Formstärkstes Team: SV Rümlang II
Formschwächstes Team: FC Oberglatt
Power-Ranking zur 4. Liga, Gruppe 5
Formstärkstes Team: FC Wülflingen
Formschwächstes Team: SV Schaffhausen III
Power-Ranking zur 4. Liga, Gruppe 6
Formstärkstes Team: FC Neftenbach
Formschwächstes Team: FC Kollbrunn-Rikon
Power-Ranking zur 4. Liga, Gruppe 7
Formstärkstes Team: SV Seebach
Formschwächstes Team: FC Wallisellen
Power-Ranking zur 4. Liga, Gruppe 8
Formstärkstes Team: FC Männedorf II
Formschwächstes Team: FC Gossau III
Power-Ranking zur 4. Liga, Gruppe 9
Formstärkstes Team: FC Pfäffikon II
Formschwächstes Team: FC Oetwil am See
Power-Ranking zur 5. Liga, Gruppe 1
Formstärkstes Team: FC Hausen II
Formschwächstes Team: FC Buttikon III
Power-Ranking zur 5. Liga, Gruppe 2
Formstärkstes Team: BC Albisrieden II
Formschwächstes Team: FC Turkuaz
Power-Ranking zur 5. Liga, Gruppe 3
Formstärkstes Team: FC Italia Zurigo
Formschwächstes Team: Inter Club Zurigo II
Power-Ranking zur 5. Liga, Gruppe 4
Formstärkstes Team: FC Wallisellen II
Formschwächstes Team: FC Augwil
Power-Ranking zur 5. Liga, Gruppe 5
Formstärkstes Team: FC Ellikon Marthalen II
Formschwächstes Team: FC Büsingen II
Power-Ranking zur 5. Liga, Gruppe 6
Formstärkstes Team: FC Räterschen II
Formschwächstes Team: SC Hegi Winterthur II
Power-Ranking zur 5. Liga, Gruppe 7
Formstärkstes Team: FC Glattal Dübendorf
Formschwächstes Team: FC Herrliberg IV
Power-Ranking zur 5. Liga, Gruppe 8
Formstärkstes Team: FC Herrliberg III
Formschwächstes Team: U.S. Virtus Badolato
Du möchtest die Auswertung in einer anderen Liga anzeigen lassen? Gehe dazu in die gewünschte Liga, dann auf "Tabelle" und dort ganz rechts auf "Form" und schon hast du alle Power-Rankings der Liga im Überblick.
Berechnung eines Power-Rankings
Das System bezieht sich auf die letzten fünf Partien einer Mannschaft (am 1., 2., 3., 4. Spieltag wird aber auch ein Power-Ranking berechnet - mit nur 1/2/3/4 Spielen in der Wertung).
Gewichtung der Faktoren
letztes Spiel (Faktor 1,0), vorletztes Spiel (0,9), ..., fünftletztes Spiel (0,6)
Formel zur Berechnung
(Anzahl der Punkte Partie 1) x (Faktor der Partie) x (1 - (2 x Tabellenposition Gegner)) + (Berechnung Partie 2) + (Berechnung Partie 3) + (Berechnung der Partie 4) + (Berechnung der Partie 5)
Der Endwert im Power-Ranking ist der Quotient aus Endpunkte / Anzahl der Spiele in der Wertung.
