"Unser Ding durchziehen" - Vorwärts Nordhorn reist nach Firrel

Viktor Maier erwartet entsprechend eine intensive Partie und sieht die Ausgangslage klar: „Firrel muss liefern, um in der Liga zu bleiben.“ Gleichzeitig kündigt der Trainer an, dass seine Mannschaft nicht einfach zu bespielen sein wird: „Wir werden gegenhalten!“

Zuletzt lief es gegen Firrel sehr gut. Die vergangenen drei direkten Duelle gingen klar an Vorwärts Nordhorn. Im Hinspiel hieß es 6:0. Auch die aktuelle Form spricht klar für den Tabellenführer, der im Fernduell mit Garrel seine Hausaufgaben erledigen will. Seit 14 Partien verlor man kein Spiel mehr. Firrel holte jedoch auch sechs Punkte aus den vergangenen vier Partien.

Dabei möchte Vorwärts Nordhorn vor allem den eigenen Stil auf den Platz bringen. „Wir wollen unsere Dynamik im Spiel entwickeln und unser Ding durchziehen“, betonte Maier vor der Begegnung.

Anpfiff ist dann am morgigen Freitag um 20.00 Uhr. Eine Stunde später als der Anpfiff in Garrel.