»Unser Beuteschema«: Bezirksliga-Bomber geht zum TSV in die Bayernliga Neuzugang Nummer acht für Neudrossenfeld von Boris Manz · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Neuzugang Nummer acht für Andreas Baumer. Der nächste Offensivspieler kommt an den Weinberg. – Foto: Mario Wiedel

Der TSV Neudrossenfeld legt weiter nach: Am Freitag, dem 12. Juni, verkündete der Bayernligist den achten Transfer.

28 Spiele, 19 Tore! Mit einer starken Bezirksliga-Saison hat sich Hannes Schwender für höhere Aufgaben empfohlen. Nun folgt der Wechsel des Angreifers. Der TSV Neudrossenfeld hat sich die Dienste des 22-Jährigen gesichert. Schwender kommt mit der Empfehlung von 32 Bezirksliga-Toren in zwei Jahren in die Bayernliga Ausgebildet wurde Schwender unter anderem bei der SpVgg Bayreuth. 2024 folgte der Wechsel zum SV Mistelgau. In 50 Bezirksliga-Spielen für den SVM knipste Schwender insgesamt 32-mal und verhalf dem Verein in dieser Saison fast zum Landesliga-Aufstieg. In der Relegation scheiterte der Tabellenzweite der Bezirksliga Oberfranken Ost erst im Elfmterschießen am 1. FC Lichtenfels. Für Schwender geht es nun dennoch nach oben.