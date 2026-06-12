»Unser Beuteschema«: Bezirksliga-Bomber geht zum TSV in die Bayernliga

Der TSV Neudrossenfeld legt weiter nach: Am Freitag, dem 12. Juni, verkündete der Bayernligist den achten Transfer.
28 Spiele, 19 Tore! Mit einer starken Bezirksliga-Saison hat sich Hannes Schwender für höhere Aufgaben empfohlen. Nun folgt der Wechsel des Angreifers. Der TSV Neudrossenfeld hat sich die Dienste des 22-Jährigen gesichert.
Ausgebildet wurde Schwender unter anderem bei der SpVgg Bayreuth. 2024 folgte der Wechsel zum SV Mistelgau. In 50 Bezirksliga-Spielen für den SVM knipste Schwender insgesamt 32-mal und verhalf dem Verein in dieser Saison fast zum Landesliga-Aufstieg. In der Relegation scheiterte der Tabellenzweite der Bezirksliga Oberfranken Ost erst im Elfmterschießen am 1. FC Lichtenfels. Für Schwender geht es nun dennoch nach oben.
„Hannes hat die letzten zwei, drei Jahre konstant gute Leistungen in der Bezirksliga abgeliefert. Die Zeit für höhere Aufgaben war nun reif. Zudem ist er im Landkreis Kulmbach wohnhaft und auch in der Hinsicht unser absolutes Beuteschema", so Daniel Stöcker, der Sportliche Leiter des TSV. In der Offensive hat Neudrossenfeld in dieser Transferperiode bereits mehrfach Ausrufezeichen gesetzt und zudem einige vielversprechende Talente geholt.
Bei achten Neuzugang mahnt Stöcker zu Geduld: „Ob er auch bei uns in vorderster Front agieren wird, bleibt abzuwarten. Allgemein haben mich nicht nur seine Leistungen der letzten Jahre überzeugt, sondern vor allem auch seine Ausführungen bei unseren Gesprächen. Er war extrem reflektiert, hatte einen Sinn für die neue Aufgabe und die notwendige Herangehensweise und wirkte äußerst ehrgeizig und motiviert. Da geht mir das Herz auf, wenn ich von jungen Spielern solche Worte höre und es dann so umgesetzt wird."
Pflichtspielstart des TSV Neudrossenfeld ist am 4. Juli im Toto-Pokal gegen den Landesligisten SV Buckenhofen. Testspielauftakt steigt am 20. Juni gegen den 1. SC Feucht.
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