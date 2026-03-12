"Unser Anspruch ist Top-5! Dann sollten wir so ein Spiel gewinnen" Wolfenbüttel trifft auf nächstes Top-Team von NK · Heute, 16:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ian Messerschmidt

Am Samstag gastiert der Bovender SV zum Startschuss des 20. Spieltags bei Germania Wolfenbüttel. Während Bovenden aktuell auf Rang vier steht, kämpft Wolfenbüttel als Tabellen-14. um wichtige Punkte im unteren Tabellenbereich.

Bovenden-Trainer Yannick Broscheit erwartet trotz der Tabellenkonstellation keine leichte Aufgabe. „Wolfenbüttel hatte einen schwierigen Rückrundenstart gegen die beiden Topteams Gifhorn und Bleckenstedt mit einem 0:9 Torverhältnis. Aufgrund der starken Gegner sind sie auf jeden Fall schwierig einzuschätzen.“

Der Trainer sieht dennoch mehr Qualität beim Gegner, als es die aktuelle Tabellenlage vermuten lässt. „Ich fand sie im Hinspiel nicht so schlecht, wie sie aktuell in der Tabelle stehen.“ Damals gewann Bovenden mit 2:1 durch einen Treffer in der vierten Minute der Nachspielzeit von Jona Wehofsky. Für seine Mannschaft hat Broscheit deshalb eine klare Herangehensweise. „Wir müssen uns auf unsere Stärken konzentrieren, den Ball laufen lassen, unsere Abläufe durchspielen und gut gegen den Ball arbeiten. Dann können wir dort drei Punkte entführen.“