"Unser Anspruch ist Top-5! Dann sollten wir so ein Spiel gewinnen"

Am Samstag gastiert der Bovender SV zum Startschuss des 20. Spieltags bei Germania Wolfenbüttel. Während Bovenden aktuell auf Rang vier steht, kämpft Wolfenbüttel als Tabellen-14. um wichtige Punkte im unteren Tabellenbereich.
Bovenden-Trainer Yannick Broscheit erwartet trotz der Tabellenkonstellation keine leichte Aufgabe. „Wolfenbüttel hatte einen schwierigen Rückrundenstart gegen die beiden Topteams Gifhorn und Bleckenstedt mit einem 0:9 Torverhältnis. Aufgrund der starken Gegner sind sie auf jeden Fall schwierig einzuschätzen.“
Der Trainer sieht dennoch mehr Qualität beim Gegner, als es die aktuelle Tabellenlage vermuten lässt. „Ich fand sie im Hinspiel nicht so schlecht, wie sie aktuell in der Tabelle stehen.“ Damals gewann Bovenden mit 2:1 durch einen Treffer in der vierten Minute der Nachspielzeit von Jona Wehofsky.
Für seine Mannschaft hat Broscheit deshalb eine klare Herangehensweise. „Wir müssen uns auf unsere Stärken konzentrieren, den Ball laufen lassen, unsere Abläufe durchspielen und gut gegen den Ball arbeiten. Dann können wir dort drei Punkte entführen.“
Germania Wolfenbüttel wartet aktuell seit drei Spielen auf Punkte, hat allerdings alle Zähler der Saison im eigenen Stadion geholt. Bovenden reist dagegen nach einem Sieg mit Rückenwind an. Außerdem haben die Südniedersachsen in der Ferne erst sieben Gegentreffer kassiert und damit die beste Defensive in der Auswärtstabelle.
Trotz der unterschiedlichen Ausgangslage warnt Broscheit davor, den Gegner zu unterschätzen. „Wenn unser Anspruch ist, unter den Top fünf zu sein, sollten wir so ein Spiel gewinnen.. ohne den Gegner zu unterschätzen.“
Anpfiff ist dann am Samstag um 18.30 Uhr in Wolfenbüttel.