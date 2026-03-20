 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielvorbericht

"Unser Anspruch ist klar" - Schüttorf empfängt Schlusslicht Voxtrup

Geduld wird gefragt sein

von NK · Heute, 13:18 Uhr · 0 Leser
– Foto: Robert Gertzen

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Landesliga Weser-Ems
FC Schüttorf
VfR Voxtrup

Der FC Schüttorf empfängt am Wochenende den VfR Voxtrup und geht als Favorit in die Partie. Der Tabellenneunte trifft auf das Schlusslicht, dennoch ist der Gastgeber vor dem Gegner gewarnt.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
FC Schüttorf 09
FC Schüttorf 09FC Schüttorf
VfR Voxtrup
VfR VoxtrupVfR Voxtrup
15:00

Co-Trainer Dennis Große Vennekate macht die Zielsetzung klar: „Unser Anspruch ist klar! Das ist ein Spiel, das wir zu Hause gewinnen wollen. Auch wenn der Gegner tabellarisch unten steht, haben wir uns im Hinspiel extrem schwer getan und wollen es nun besser machen.“

Das Hinspiel gewann Schüttorf knapp mit 2:1, insgesamt gingen seit 2019 alle sieben direkten Duelle an die Hausherren. Dennoch wartet die Mannschaft aktuell seit drei Spielen auf einen Sieg, holte zuletzt aber ein starkes Remis gegen Eintracht Nordhorn.

Personell gibt es leichte Veränderungen im Kader: Timo Bardenhorst kehrt zurück in den Kader „Hinter Helge Pollmann steht noch ein Fragezeichen, die anderen Verletzten sind auf einem guten Weg zurück ins Training.“ so Große Vennekate.

Für das kommende Spiel erwartet der Co-Trainer eine andere Partie als gegen die formstarken Nordhorner: „Wir erwarten ein anderes Spiel als zuletzt gegen Eintracht Nordhorn. Wir werden mehr Geduld brauchen und wollen vor dem Tor konsequent sein.“

Die Vorbereitung auf das Spiel am Sonntag lief dabei gut: „In der Trainingswoche haben wir schon gute Ansätze gesehen und genau diese Kaltschnäuzigkeit wollen wir jetzt auch im Spiel auf den Platz bringen.“
Anpfiff ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr in Schüttorf. Mit einem Sieg könnte man bis auf Rang sieben springen.