"Unser Anspruch ist klar" - Schüttorf empfängt Schlusslicht Voxtrup

Co-Trainer Dennis Große Vennekate macht die Zielsetzung klar: „Unser Anspruch ist klar! Das ist ein Spiel, das wir zu Hause gewinnen wollen. Auch wenn der Gegner tabellarisch unten steht, haben wir uns im Hinspiel extrem schwer getan und wollen es nun besser machen.“

Das Hinspiel gewann Schüttorf knapp mit 2:1, insgesamt gingen seit 2019 alle sieben direkten Duelle an die Hausherren. Dennoch wartet die Mannschaft aktuell seit drei Spielen auf einen Sieg, holte zuletzt aber ein starkes Remis gegen Eintracht Nordhorn. Personell gibt es leichte Veränderungen im Kader: Timo Bardenhorst kehrt zurück in den Kader „Hinter Helge Pollmann steht noch ein Fragezeichen, die anderen Verletzten sind auf einem guten Weg zurück ins Training.“ so Große Vennekate.