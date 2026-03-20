Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielvorbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
"Unser Anspruch ist klar" - Schüttorf empfängt Schlusslicht Voxtrup
Co-Trainer Dennis Große Vennekate macht die Zielsetzung klar: „Unser Anspruch ist klar! Das ist ein Spiel, das wir zu Hause gewinnen wollen. Auch wenn der Gegner tabellarisch unten steht, haben wir uns im Hinspiel extrem schwer getan und wollen es nun besser machen.“
Das Hinspiel gewann Schüttorf knapp mit 2:1, insgesamt gingen seit 2019 alle sieben direkten Duelle an die Hausherren. Dennoch wartet die Mannschaft aktuell seit drei Spielen auf einen Sieg, holte zuletzt aber ein starkes Remis gegen Eintracht Nordhorn.
Personell gibt es leichte Veränderungen im Kader: Timo Bardenhorst kehrt zurück in den Kader „Hinter Helge Pollmann steht noch ein Fragezeichen, die anderen Verletzten sind auf einem guten Weg zurück ins Training.“ so Große Vennekate.
Für das kommende Spiel erwartet der Co-Trainer eine andere Partie als gegen die formstarken Nordhorner: „Wir erwarten ein anderes Spiel als zuletzt gegen Eintracht Nordhorn. Wir werden mehr Geduld brauchen und wollen vor dem Tor konsequent sein.“
Die Vorbereitung auf das Spiel am Sonntag lief dabei gut: „In der Trainingswoche haben wir schon gute Ansätze gesehen und genau diese Kaltschnäuzigkeit wollen wir jetzt auch im Spiel auf den Platz bringen.“ Anpfiff ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr in Schüttorf. Mit einem Sieg könnte man bis auf Rang sieben springen.