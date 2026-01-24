Der FC Schüttorf steht aktuell auf dem neunten Platz der Tabelle und damit etwas im Niemandsland der Landesliga. Nach einem guten Start folgten schwierige Wochen. In Kürze beginnt die Rückserie und die Tanks sind neu aufgeladen. Wir haben mit Co-Trainer Dennis Große Vennekate im FuPa-Wintercheck gesprochen..

Wir sind mit vielen Siegen gut in die Saison gestartet, hatten in dieser Phase aber auch das ein oder andere Mal das nötige Quäntchen Glück. Zum Ende der Hinrunde ist es dann etwas gekippt, da haben wir hier und da unnötig Punkte liegen lassen, obwohl wir mehr verdient gehabt hätten. Unser Anspruch ist hoch, deshalb hätten wir insgesamt gerne ein paar Punkte mehr. Gleichzeitig wissen wir, dass die Landesliga in dieser Saison extrem stark ist. Verbessern müssen wir vor allem unsere Defensivstabilität. Wir bekommen insgesamt zu viele Gegentore und wollen uns dort weiterentwickeln, ohne dass es zulasten unserer Offensive geht.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit euren gezeigten Leistungen zufrieden? Was müsste besser werden?

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights?

Wir starten Ende Januar in die Vorbereitung. Die Hallensaison liegt inzwischen hinter uns, dort konnten wir zwei Turniere gewinnen, zweimal mussten wir uns erst im Finale geschlagen geben und bei einem Turnier sind wir leider bereits früh in der Endrunde ausgeschieden. Zusätzlich haben wir eine intensive Spinning-Einheit eingebaut. In der Vorbereitung legen wir großen Wert darauf, neben der Arbeit auf dem Platz auch Teambuilding-Maßnahmen zu integrieren, da das Miteinander abseits des Rasens im Teamsport genauso wichtig ist, wie die Einheiten auf dem Feld.





Welcher Gegner der Liga hat euch in dieser Spielzeit bislang am meisten überrascht? Egal ob positiv oder negativ.

Überrascht im klassischen Sinne hat uns bislang kaum ein Gegner, da wir uns sehr intensiv auf die Spiele vorbereiten. Dennoch nehmen wir aus den Begegnungen viele Erkenntnisse für die Rückrunde mit.





Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Zum einen war bemerkenswert, wie häufig unsere Einwechselspieler Spiele entscheidend beeinflusst haben. Das zeigt die enorme Ausgeglichenheit unseres Kaders. Ein absolutes Highlight war außerdem das Spiel in Firrel, in dem wir nach einem 0:3-Rückstand noch mit 5:3 gewinnen konnten.





Wohin führt euer Weg in der Rückrunde?

Wir wissen, dass mit Eintracht Nordhorn direkt eine sehr schwierige Aufgabe auf uns wartet. Unser klares Ziel ist es, in der Rückrunde mehr Punkte zu holen als in der Hinrunde.





Wer wird Meister und warum?

Das ist in dieser Liga extrem schwer zu prognostizieren, auch weil die Mannschaften unterschiedlich viele Spiele absolviert haben und die Tabelle dadurch noch etwas verzerrt ist. Wenn Eintracht Nordhorn ihr vorhandenes Potenzial komplett abruft, werden sie am Ende Meister.