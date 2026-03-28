„Unser Anspruch ist es drei Punkte zu holen“ Bergdörfer gegen Lenglern

Im Tabellenmittelfeld kommt es am Sonntag (15 Uhr) zum Duell zwischen der SG Bergdörfer (11., 19 Punkte) und der SG Lenglern/Harste (6., 28 Punkte). Beide Teams gehen mit unterschiedlichen Vorzeichen in die Partie.

Für Bergdörfer-Trainer Fabio Fröchtenicht war die Vorbereitung auf das Spiel nicht gerade optimal. „Leider wurde unser Spielrhythmus in der vergangenen Woche unterbrochen.“ Dennoch blickt er zuversichtlich nach vorn: „Trotzdem wollen wir an die starken Auftritte aus den ersten beiden Rückrundenspielen anknüpfen.“

Der Schlüssel zum Erfolg ist für ihn klar definiert. „Entscheidend wird sein, dass wir erneut mit voller Intensität auftreten, mutig sind und das Spiel mit kreativen Lösungen in unsere Richtung ziehen.“

Auch die Zielsetzung lässt keinen Interpretationsspielraum. „Unser Anspruch ist es, im Heimspiel in Fuhrbach die drei Punkte zu holen.“

Die Gäste aus Lenglern reisen nach einem spektakulären 3:4 gegen TuSpo Petershütte an, ein Spiel, in dem sie zwischenzeitlich zurücklagen, sich zurückkämpften und doch spät den entscheidenden Gegentreffer kassierten.

Das letzte Duell der beiden war das Bezirkspokal-Spiel im August. Damals konnte sich Bergdörfer mit 2:1 durchstzen.

Die Ausgangslage verspricht ein intensives Duell: Bergdörfer will den Anschluss im Mittelfeld halten, Lenglern den nächsten Rückschlag vermeiden.