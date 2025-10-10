Unschlagbar? »Mit Sicherheit nicht«

Es ändert nichts an der Tatsache, dass sie eine absolute Ausnahmespielerin - regional und überregional - ist, aber: Im Gegensatz zu den Vorjahren tritt Franziska Schwaiberger (ehemals: Höllrigl) nicht mehr so als Torjägerin in Erscheinung wie gewohnt. Sie ist weiterhin ein wichtiges Rädchen im perfekt laufenden Rudertinger Motor, keine Frage. Aber in dieser Saison ist die 29-Jährige vermehrt als Zulieferin im Einsatz. "Nur auf eine Spielerin zu setzen, die Tore macht, wäre fahrlässig", sagt FCR-Trainer Florian Spiller dazu. "Deshalb haben wir uns in der Offensive bewusst variabler aufgestellt."

Eine Anpassung, die sich offensichtlich auszahlt. Denn: Der amtierende Vizemeister stellt die zweitbeste Sturmreihe der Liga. Die bis dato 19 Tore verteilen sich dabei auf neun Spielerinnen. Und obwohl Angreiferin Tabea Fisch zuletzt gegen Forstern im Topspiel mit einem Dreierpack für Furore sorgte, ist das Prunkstück des FCR zweifelsohne die Verteidigung um Anna Madl. Erst dreimal mussten die Torhüterinnen Theresa Butscher und Luisa Weinhändler einen Ball aus dem Netz holen. Diese Topwerte auf beiden Seiten des Spielfeldes haben dafür gesorgt, dass der einzige niederbayerische Vertreter in der Frauen-Bayernliga sechs Siege aus sechs Spielen geholt hat und inzwischen souveräner Spitzenreiter ist.

"Nein, unschlagbar sind sie mit Sicherheit nicht", hakt Sebastian Neumann an dieser Stelle gleich einmal ein. Der 32-Jährige ist Trainer des SV Weinberg II, dem Gegner der Spiller-Truppe am kommenden Wochenende. Aber, so der Coach der Regionalliga-Zweitvertretung: "Sie werden aufgrund ihrer Qualität und Erfahrung bis zum Ende oben in der Bayernliga mitspielen." Vor Ehrfurcht erstarren werden die Mittelfranken also nicht am 7. Spieltag. Ganz im Gegenteil. "Wir wollen unsere Idee vom Fußball umsetzen. Wir werden gegen den Ball also wieder ein hohes Pressing aus der Dreierkette heraus spielen und voll attackieren. Mit Ball wollen wir unsere Schienenspielerinnen freispielen und dann mit Flanken aus dem Halbfeld unsere beiden Stürmerinnen bedienen", gewährt Neumann einen ungewohnt detaillierten Einblick in den Matchplan.