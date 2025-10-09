"Uns wird alles abverlangt werden" - Dinklage trifft auf Firrel

„Die nächste Herausforderung wartet auf uns“, betonte Langemeyer im Vorfeld. „Uns erwartet eine Mannschaft mit ordentlich Erfahrung und körperlicher Spielweise. Wir wissen, was auf uns zukommt, und dass ein geiles Spiel auf uns wartet, wo uns alles abverlangt wird.“

Personell geht Dinklage jedoch angeschlagen in die Partie. „Anfang der Woche hatten wir neben unseren Verletzten auch einige krankheitsbedingte Ausfälle. Heute Abend und morgen schauen wir, wer dann wirklich zur Verfügung steht“, so der Coach.

Trotz der angespannten Personallage bleibt der Fokus klar: „Es heißt eng zusammenrücken und unseren Matchplan weiter zu verfolgen und uns weiterzuentwickeln.“ Der TVD will an die zuletzt starken Auftritte anknüpfen und auch in Firrel mutig auftreten. Ein intensives Flutlichtspiel ist garantiert – und Langemeyer weiß: „Uns wird alles abverlangt werden.“

Aktuell heisst es, dass der Tabellenzwölfte den Tabellenvierten empfängt. Während es für Firrel um Punkte für den Ligaverbleib geht, will Dinklage mit einem Auswärtsdreier zumindest vorübergehend an GW Mühlen vorbeiziehen und auf Platz drei vorrücken. Im letzten Aufeinandertreffen mit Firrel klappte dies gut. Damals gewann Dinklage klar mit 4:0

Anpfiff der Partie ist dann am morgigen Freitag um 20.00 Uhr