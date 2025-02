Niklas Frey, Trainer des Kreisligisten FC Alfstedt/Ebersdorf – Foto: Jörg Struwe

„Uns sind dann ein paar Spiele um die Ohren geflogen" Drei Fragen an… Niklas Frey, Trainer des Kreisligisten FC Alfstedt/Ebersdorf +++ Johann Arnswald und Jörn Petersen hören zum Saisonende auf

Der Kreisligist FC Alfstedt/Ebersdorf wird seit dieser Saison von einem Trainer-Duo geleitet: Marten Brand und Niklas Frey. Während Brand als Spielertrainer aktiv auf dem Feld steht, übernimmt Frey die Leitung des Teams von der Seitenlinie. Bemerkenswert dabei: Frey ist kein ausgebildeter Trainer, sondern in diese Rolle hineingewachsen. In der vergangenen Saison war er noch als Co-Trainer für den FC tätig. Wie er den Übergang vom Co-Trainer zum hauptverantwortlichen Trainer erlebt hat, wie es aktuell beim FC Alfstedt/Ebersdorf läuft und welche Ziele er sich und seinem Team für die Rückrunde gesetzt hat, erklärt Niklas Frey in unserer Rubrik „Drei Fragen an…“.

Du bist seit dieser Saison nicht mehr Co-Trainer, sondern zusammen mit Marten Brand verantwortlicher Trainer des FC. Wie leicht bzw. wie schwer ist dir der Wechsel gefallen?

Insgesamt bin ich in die Trainer/Betreuerarbeit seit Anfang 2022 unter Luca Apicella langsam aber mehr und mehr reingewachsen. Ich bin ja kein von Grund auf ausgebildeter Trainer, sondern damals aus der Not heraus als Co-Trainer angefangen. Mir macht die Arbeit mit den Jungs sehr viel Spaß und ich lerne stetig dazu. Im Sommer habe ich mit Marten zusammen als Doppelspitze das Traineramt übernommen. Marten ist sehr gut ausgebildet und sozusagen das Hirn bei uns im Trainerteam. Ich habe während der Spiele an der Seitenlinie dann den Hut auf, weil Marten aktiv auf dem Feld dabei ist. Das Lösen wir dann aber auch im Team mit Jörn und Ralf, was mir hilft und auch gut gefällt.

Der Wechsel von Co- zum Trainer ist mir relativ leicht gefallen, weil ich weiß wie die Jungs ticken und die Jungs mich gut kennen. Ich lerne in jeder Einheit und jedem Spiel dazu und bin glücklich, wie Marten und ich uns ergänzen.



Nach anfänglichen Startschwierigkeiten habt ihr nun fünf der letzten sechs Liga-Spiele gewonnen. Welche Herausforderungen musstet ihr überwinden, damit ihr wieder in die Erfolgsspur finden konntet?

Wir hatten vor der Saison einen Plan, wie wir uns taktisch als Formation aufstellen und bewegen wollen. Das hat in der Vorbereitung dann ganz gut geklappt. Allerdings haben wir nach dem guten Start gegen Visselhövede nicht mehr unser Spiel auf den Platz bekommen und aufgrund vieler Unsicherheiten und individuellen Fehlern sind uns dann ein paar Spiele in Folge um die Ohren geflogen. Wir haben dann zum Glück als gesamtes Team zusammengehalten, haben die gute Stimmung in der Truppe nicht verloren und einige Anpassungen vorgenommen. Die haben dann gegriffen und in den besagten Spielen haben wir uns dann sowohl die Punkte als auch das bekannte nötige Spielglück erarbeitet.