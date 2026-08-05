»Uns sind brutal die Grenzen aufgezeigt worden« Bezirksliga-Neuling TSV Oberschneiding musste zuletzt gehörig Lehrgeld zahlen von Thomas Seidl · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser

Zusammenhalt ist beim TSV Oberschneiding aktuell gefragt – Foto: Tom Arnold

Dreimal in Folge ist der TSV Oberschneiding aufgestiegen und somit darf der Dorfklub aus dem Landkreis Straubing-Bogen in der Bezirksliga West um Punkte und Tore wetteifern. In der neuen Umgebung haben die Gelb-Schwarzen aber bis dato einen harten Stand. Nach einem 2:2-Auftaktremis gegen den FC Dingolfing 2 setzte es drei Niederlagen in Folge. Besonders bitter waren die 0:6-Schlappe gegen den FC Ergolding und die 2:7-Abfuhr beim ATSV Kelheim.

"Wir brauchen nichts schönreden, in diesen beiden Partien sind uns brutal die Grenzen aufgezeigt worden. Das sind aber auch nicht die Gegner, die unsere Kragenweite haben. Extrem erschwerend hinzu kommt, dass uns zurzeit eine Reihe von Schlüsselspielern, darunter unsere beiden Top-Offensivspieler Andreas Berovic und Tomas Cekovsky, fehlen. Vor allem ohne Tomas läuft nach vorne fast gar nichts zusammen", räumt TSV-Spielercoach Elias Zach ein. Die angespannte Personalsituation wird sich zumindest kurzfristig nicht verbessern. Die Gegner werden ebenfalls nicht einfacher, denn mit dem TSV Langquaid, TV Schierling, FSV VfB Straubing und SV Neufraunhofen kreuzen Arnold, Kiemle und Kameraden im August ausschließlich mit Kontrahenten die Klingen, die allesamt in der oberen Tabellenhälfte zu erwarten sind.



