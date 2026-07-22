„Uns sehe ich jedenfalls ‚noch‘ nicht als Meisterschaftsfavoriten“

– Foto: Kerstin Kellner

Im FuPa-Teamcheck blickt Tobias Schulz, Trainer beim Rostocker FC 1985 in der Verbandsliga, auf den bisherigen Stand der Vorbereitung. Obwohl die Mannschaft erst am Anfang der Vorbereitung steht und noch keine Testspiele absolviert hat, sieht er viel Positives – insbesondere bei den Neuzugängen und im mannschaftlichen Zusammenhalt.

Die Vorbereitung befindet sich bei Rostock noch in einer frühen Phase. Der Trainer will deshalb noch kein umfassendes Fazit ziehen. „Da wir erst in der zweiten Woche der Vorbereitung sind, kann ich dazu nicht viel sagen. Der eine oder andere befindet sich noch im Urlaub, ansonsten ziehen alle Spieler komplett mit. Testspiele hatten wir noch nicht“, sagt Schulz gegenüber FuPa.

Zur neuen Saison verstärken Julian Wallenta und Leon Henke (beide Anker Wismar), Leon Brüchmann (Sievershagen), Tim Lorenz (aus Pause zurück), Ben Leon Ziebell (Güstrow), Ole Stechert (Greifswalder FC), Ilias Hmimed (eigene 2. Männer) sowie Felix Fürstenau und Bennit Konarski (eigene Jugend) den Kader.

Konkurrenzkampf deutlich verschärft

Von den Neuzugängen hat Tobias Schulz bislang einen überzeugenden Eindruck gewonnen. „Der Eindruck aller Neuzugänge ist absolut positiv. Sie haben den Konkurrenzkampf nochmal deutlich verschärft und bringen eine Menge Qualität mit.“

Kaderplanung ist abgeschlossen

Weitere Veränderungen im Aufgebot sind nach aktuellem Stand nicht vorgesehen. „Nein, es sind keine weiteren Zugänge mehr geplant“, erklärt der Coach der Rostocker. Auch auf der Abgangsseite zeichnet sich nichts ab: „Nein, es deuten sich keine Abgänge an.“

Das Kollektiv als größte Stärke

Die größte Qualität seiner Mannschaft sieht er nicht bei einzelnen Spielern, sondern im geschlossenen Auftreten. „Wir sind eine junge, hungrige Mannschaft und kommen über das gesamte Kollektiv. Die Mannschaft ist unsere Stärke.“

Mutiger Fußball als Ziel

Für die neue Saison haben die Rostocker Männer ein klares Vorhaben. „Wir wollen vor allem an uns selber glauben und jedes Spiel mutig unsere Spielweise durchsetzen. Dann schauen wir, wofür es reicht, aber ein einstelliger Tabellenplatz wäre für mich super", unterstreicht Schulz.

Kein Blick auf die Favoritenrolle

Mit möglichen Titelkandidaten hat sich Tobias Schulz bislang bewusst nicht beschäftigt. „Damit habe ich mich ehrlich gesagt überhaupt nicht beschäftigt. Uns sehe ich jedenfalls ‚noch‘ nicht als Meisterschaftsfavoriten.“

Vorfreude auf den Saisonauftakt

Dem ersten Punktspiel blickt der Trainer ohne konkrete Erwartungen entgegen. Der Fokus liegt bis dahin auf einer bestmöglichen Vorbereitung der Mannschaft. „Ich habe eigentlich keine Erwartung an das erste Spiel. Ich freue mich einfach darauf und möchte die Jungs bis dahin bestmöglich darauf vorbereiten.“