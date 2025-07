Uns ist bewusst, dass die Konkurrenz in der Bezirksliga sehr stark ist

Lange Zeit sah es für die SG Freren nach einer Saison mit dem großen Happy-End aus, doch am Ende beendete die Mannschaft von Trainer Florian Hoff die abgelaufene Spielzeit auf Platz drei und verpasste damit den Aufstieg in die Landesliga. Ab kommenden Sonntag hat die SG die Möglichkeit sich in der Saison 2025/26 erneut als Spitzenmannschaft zu beweisen. In einem exklusiven Interview blickt Florian Hoff zurück auf die letzte Saison, erklärt uns wie er zusammen mit seiner Mannschaft die Vorbereitung absolvierte und wie der anstehende Ligaauftakt in Schwefingen angegangen wird.