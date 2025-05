Die Gastgeber gingen in der 40. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Lukas Rösch in Führung. Daniele Gabriele erzielte in der 70. Minute per Elfmeter den Ausgleich, nach einem Foul an Nicolas Jann– sein 13. Saisontreffer. Trotz eines engagierten Auftritts blieb dem FVR am Ende ein Sieg verwehrt.

Rahman Soyudogru, Interimstrainer der Ravensburger, sagte folgendes zur Partie: „Das Spiel war über weite Strecken ausgeglichen. Spielerisch waren wir aus meiner Sicht etwas überlegen und hatten die besseren Torchancen. Erst nachdem wir auf Risiko gespielt haben, kam Essingen zu guten Torchancen.“

Effizienz fehlt – Elfmeterszene sorgt für Diskussionen

Dass es am Ende nur zu einem Punkt reichte, lag auch an der mangelnden Chancenverwertung. „Uns hat vor allem die Effizienz im letzten Drittel gefehlt. Wir hatten unsere Chancen, konnten sie aber leider nicht nutzen“, sagte Soyudogru. „Zudem haben wir kurz vor Schluss einen klaren Elfmeter nicht bekommen. In solchen engen Spielen entscheiden Kleinigkeiten.“

Der Punktgewinn in Essingen war das vierte Spiel in Folge, das Ravensburg ungeschlagen beendete. Dennoch kann der 14. Tabellenplatz nicht mehr verlassen werden – auch bei einem Sieg im abschließenden Heimspiel gegen die TSG Backnang. Alles hängt nun von den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Südwest ab: Sollte die TSG Balingen den Aufstieg schaffen, reduziert sich die Zahl der Absteiger auf vier, andernfalls müssen fünf Teams in die Verbandsliga. Der FV Ravensburg wäre im zweiten Fall betroffen.

Stabilität als positives Zeichen – Kaderplanung läuft

Trotz der unbefriedigenden Ausgangslage sieht Soyudogru auch positive Entwicklungen: „Natürlich ist es enttäuschend, dass wir tabellarisch nicht mehr klettern können. Aber wir nehmen das Positive mit: die Mannschaft zeigt Charakter und Moral. Die ungeschlagene Serie zeigt, dass wir uns stabilisiert haben.“ Der Blick ist nun auf das Saisonfinale gerichtet – und auf die Zukunft. „Jetzt gilt es, die Saison ordentlich zu Ende zu bringen und die Entwicklung weiterzuführen.“

Im Hintergrund laufen bereits die Vorbereitungen für die kommende Spielzeit – unabhängig von der Ligazugehörigkeit. „Die Planungen laufen bereits“, bestätigt Soyudogru. „Wir analysieren die aktuelle Saison, sprechen mit Spielern und potenziellen Neuzugängen und arbeiten daran, uns gezielt zu verstärken. Es geht darum, die richtigen Schlüsse zu ziehen und die Weichen für eine erfolgreiche kommende Saison zu stellen.“