„Uns hat in der ersten Halbzeit der Wille gefehlt“

– Foto: Tony Schulz

Der SSV Vorsfelde II setzt sich mit 4:0 gegen den FC Brome 1919 durch. Nach einer zähen ersten Hälfte steigert sich die Mannschaft deutlich und entscheidet die Partie spät klar. Der Tabellenzweite hält damit den Abstand zur Spitze.

Der SSV Vorsfelde II hat seine Pflichtaufgabe erfüllt und den FC Brome 1919 deutlich mit 4:0 bezwungen. Die Partie entwickelte sich dabei zweigeteilt: einer dominanten, aber unpräzisen ersten Hälfte folgte eine deutlich zielstrebigere zweite.

Früh übernahm der Gastgeber die Kontrolle. „Wir waren klar die bessere Mannschaft, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten“, sagte Trainer Patrick Klein. Der Ball lief fast ausschließlich durch die Reihen des SSV Vorsfelde II, der laut Patrick Klein auf „wahrscheinlich 80 Prozent Ballbesitz“ kam. „Die standen tief, wie erwartet, und haben uns wenig Platz gegeben“, so der Trainer.

Im letzten Drittel fehlte die Konsequenz. „In unseren Aktionen hat so ein bisschen das Tempo gefehlt, die Laufbereitschaft und dieser absolute Wille“, erklärte Klein. Mehrfach kamen die Gastgeber über die Außenbahnen durch, ohne die Angriffe sauber zu Ende zu spielen. „Dann hat immer der entscheidende Pass gefehlt und die Boxbesetzung“. So blieb es zur Pause beim 1:0 durch Sören Hampel aus der 19. Minute.

Nach dem Seitenwechsel brachte der SSV Vorsfelde II mehr Dynamik ins Spiel. „Wir haben relativ zeitnah gewechselt, dadurch ist ein neuer Schwung in die Mannschaft gekommen“, sagte der Vorsfelder Coach. Die Struktur blieb ähnlich, doch die Chancenqualität nahm zu. „Wir haben uns dann die ein oder andere gute Torchance erarbeiten können“.

In der 69. Minute erhöhte Sören Hampel auf 2:0. Weitere Möglichkeiten folgten, wurden aber zunächst nicht genutzt. „Die wir dann am Ende aber leider nicht konsequent in Tore umgemünzt haben“, so Patrick Klein.

Der FC Brome 1919 suchte weiterhin den Weg über Konter. „In der zweiten Halbzeit hatten sie ein, zwei Möglichkeiten“, sagte Patrick Klein, relativierte aber: „Die Torschüsse waren eher so außerhalb des Sechzehners, also keine große Gefahr“.

Erst in der Schlussphase wurde das Ergebnis deutlich. Moritz Herden traf in der 89. Minute zum 3:0, ehe Marcel-Luis Mokry in der Nachspielzeit den Endstand herstellte (90.+1). „Am Ende haben wir dann doch noch zwei Tore machen können und konnten das Ergebnis noch auf 4:0 hochschrauben“, fasste Klein zusammen. Seine Bewertung fiel eindeutig aus: „Ich denke, das Ergebnis geht auch völlig in Ordnung. Brome hätte sich nicht beschweren können, wenn sie noch ein, zwei mehr bekommen hätten.“

Mit dem Sieg bleibt der SSV Vorsfelde II auf Rang zwei und hält den Druck auf Tabellenführer TSV Hillerse aufrecht. Brome verharrt im unteren Tabellendrittel, die Lage für den Tabellenvorletzten wird immer prekärer.

Am kommenden Spieltag tritt der SSV Vorsfelde II beim TV Jahn Wolfsburg an. Der FC Brome empfängt den VfB Fallersleben II.